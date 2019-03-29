جريصاتي زار الحديقة البيئية في عندقت ووادي عودين

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تابع وزير البيئة فادي جريصاتي جولته في عكار وزار الحديقة البيئية التي انشأتها بلدية عندقت مكان الكسارة، ورافقه النائب اسعد درغام والوزير السابق يعقوب الصراف وعضو المكتب السياسي في "التيار الوطني الحر" جيمي جبور. وكان في استقبالهم رئيس بلدية عندقت عمر مسعود سعود.

ثم زار جريصاتي وادي عودين الغني بثروة حرجية، وتناول الخبز على التنور في الوادي وتفقد معمل الحطب، ثم عقد لقاء موسعا شاركت فيه فاعليات البلدة.



ورحب مسعود بجريصاتي شاكرا اهتمامه وزيارته للبلدة، وكرر جريصاتي جدوى زيارته لعكار عموما مستبشرا ب"مستقبل افضل رغم كل المشاكل البيئية"، واعرب عن اعجابه "بما شاهده في عندقت من طبيعة وبيئة واحراج وتراث".