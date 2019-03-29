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كمية كبتاغون كبيرة مهرّبة بمقاعد غرفة جلوس!

29
MARCH
2019
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: "في إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات إلى الخارج وتحديدا الى الدول العربية.

 

توافرت معلومات الى قيادة الشرطة القضائية عن احتمال قيام مجموعة من الاشخاص بعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل مفروشات مصنعة يدوياً إلى إحدى تلك الدول.

 

وعلى الأثر تمّ تكليف كل من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة، للعمل على إحباط هذه العملية. نتيجةً للرصد والتعقب والمتابعة، تم تحديد شركة الشحن التي سوف تُعتمد للتصدير، وساعة الصفر لتخليص أوراق الشحن من قبل المهربين.

 

بناءً عليه وعملاً بإشارة القضاء المختص، اطبقت قوة مشتركة من المكتب والمجموعة الخاصة المذكورين على المهربين اثناء تواجدهما داخل شركة الشحن الكائنة في محلة الصالومي، وهما ا.ق. (مواليد عام 1983، سوري) وهو ضابط في الجمارك السورية، وح.س. (مواليد عام 1992، لبناني).

 

وضبطت الشحنة المهربة، وهي عبارة عن كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل مقاعد غرفة جلوس عربية ولا يمكن كشفها بجهاز x-ray- وقد بلغت زنتها /113/ كلغ. ما يعادل حوالي /625000/ حبة، وتفوق قيمتها الـ/8/ ملايين دولار أميركي، إضافة الى ضبط مسدس حربي ومبالغ مالية من عملات مختلفة. والعمل جار لتوقيف جميع المتورطين في داخل لبنان وخارجه".

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