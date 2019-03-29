بقرادونيان عرض الأوضاع السياسية مع وفد من "حزب الله" برئاسة قماطي

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زار وفد من "حزب الله" برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، مقر حزب الطاشناق في برج حمود والتقى الوفد الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان لتهنئته بإعادة انتخابه اميناً عاماً للحزب بحضور ممثل الحزب في لقاء الاحزاب والقوى الوطنية باروير أرسين.



وتطرق المجتمعون الى الاوضاع السياسية اللبنانية الراهنة واكد الجانبان اهمية المتابعة في قضية محاربة الفساد على كافة الاصعدة. كذلك بحث المجتمعون زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية مايك بومبيو الى لبنان وتدعيات هذه الزيارة على لبنان والمنطقة.



وخلال اللقاء، اسنتكر الجانبان قرار الإدارة الأميركية الإعتراف بمرتفعات الجولان العربية السورية ضمن حدود "دولة اسرائيل". وتم التأكيد على الاستمرار في العلاقات السياسية والتعاون والتنسيق في مختلف الامور على الساحة اللبنانية والتي تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين.