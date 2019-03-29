living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بقرادونيان عرض الأوضاع السياسية مع وفد من "حزب الله" برئاسة قماطي

29
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وفد من "حزب الله" برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، مقر حزب الطاشناق في برج حمود والتقى الوفد الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان لتهنئته بإعادة انتخابه اميناً عاماً للحزب بحضور ممثل الحزب في لقاء الاحزاب والقوى الوطنية باروير أرسين.


وتطرق المجتمعون الى الاوضاع السياسية اللبنانية الراهنة واكد الجانبان اهمية المتابعة في قضية محاربة الفساد على كافة الاصعدة. كذلك بحث المجتمعون زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية مايك بومبيو الى لبنان وتدعيات هذه الزيارة على لبنان والمنطقة.


وخلال اللقاء، اسنتكر الجانبان قرار الإدارة الأميركية الإعتراف بمرتفعات الجولان العربية السورية ضمن حدود "دولة اسرائيل". وتم التأكيد على الاستمرار في العلاقات السياسية والتعاون والتنسيق في مختلف الامور على الساحة اللبنانية والتي تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout