نقولا لإدارة الضمان: لماذا التستر على مياوم في بنت جبيل قام بالتزوير والاختلاس

A + A -

توجه النائب السابق نبيل نقولا الى إدارة الضمان الوطني الإجتماعي متسائلاً: "لماذا تسترون على قيام أجير مياوم في مكتب الضمان في بنت جبيل منذ عدة أشهر ويدعى ع. ف. بالتزوير وإستعمال المزور والإختلاس في معاملات صحية وصرف قيمها المالية بالتواطؤ مع المدعو ح. ش. الموظف في فرع مصرف ب. في بنت جبيل، وقد تبين ان المصرف المذكور طرد الموظف من وظيفته جراء الأعمال الجرمية التي إرتكبها بالتواطؤ مع المياوم في الضمان الإجتماعي في حين ان إدارتكم اكتفت بنقل المياوم من مكتب الضمان في بنت جبيل الى مكتب الضمان في مرجعيون دون الإدعاء عليه ودون مطالبته بإعادة الأموال المختلسة ؟".