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الحاج حسن من وزارة الدفاع: نؤكد دور الجيش وندعمه

29
MARCH
2019
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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وفدا من "تكتل نواب بعلبك الهرمل" برئاسة النائب حسين الحاج حسن، ضم النواب غازي زعيتر والوليد سكرية وعلي المقداد.

 

إثر اللقاء، تحدث الحاج حسن، فلفت الى ان الزيارة "لتهنئة الوزير بو صعب على توليه منصبه، وتناول البحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأكدنا دعم التكتل ودعم الشعب اللبناني للجيش الذي يقوم بحماية الحدود وتأمين الاستقرار والأمن والأمان للشعب"، مشددا على ان "الاستقرار والأمن هما القاعدتان الأساسيتان لقيام الدولة والاقتصاد ولأي مشروع إصلاحي".

 

وقال: "نحن نؤكد دور الجيش وندعمه، ونؤكد ايضا ضرورة قيام الحكومة بالإصلاحات اللازمة، وأولها إقرار الموازنة، في أسرع وقت ممكن، وخطة الكهرباء كما تعهدت الحكومة أمام المجلس النيابي، وايضا ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية ومكافحة الفساد والقيام بإصلاح في إدارات الدولة ومؤسساتها كافة".

 

اضاف: "أكدنا لمعاليه ما كنا قد قمنا به أنا والنائب زعيتر دائما عندما كنا في الحكومة سوية مع الوزير بو صعب، على مبدأ التعاون الكامل بين المجلس النيابي والحكومة وبين تكتل نواب بعلبك الهرمل والوزير بو صعب. لذلك، هذه الزيارة هي استمرار للتعاون".

 

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