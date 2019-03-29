فتح باب التسجيل لمسابقة ملكة جمال زحلة

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فُتِح باب التسجيل في مُسابقة انتخاب ملكة جمال زحلة رسمياً للعام 2019 والتي تُنظّمها "مجلة أصداء" ويترأسها كل من الإعلامية نيكول صدقة والاستاذ ايلي ابو طعان.



وعن فتح باب الترشح قالت صدقة أن إستمارة الترشيح للمُسابقة أصبحت مُتوافّرة لكلّ الراغبات بتقديم طلب للمُشاركة" وما عليهن سوى الإتصال على الرقم 71516088.



وتابعت: "ستكون مُسابقة ملكة جمال زحلة للعام 2019 نقلة نوعية في تاريخ هذه المُسابقة ".



وختمت: " سيكون حفل انتخاب ملكة جمال زحلة من خلال تنظيم سهرة فنية، على درجة من التميز تليق بالمناسبة يشارك فيها فنانون وفنانات غير تقليديين، ما يجعل الملكة، تستحق تاجين ، تاج الجمال وتاج الفن، وما يكتب لزحلة وللزحليين سهرة لا تنسى.".