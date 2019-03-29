living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نبيل نقولا: اعمال الوزير باسيل تثبت كفاءته، وهو وضع خططا في وزاراته لتطويرها

29
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتبر النائب السابق الدكتور نبيل نقولا، أنّ "اللبنانيّين اعتادوا  من الأمريكيّين على لغتين، دبلوماسيّة ، وأخرى تُمارَس من تحت الطاولة، ولا يمكن التعويل على السياسة الاميركية التي وهبت أراضي الغير إلى اسرائيل، ما سيرفع من نسبة التوتّر في المنطقة، ويسمح للحركات المقاومة أن تطالب بإعادة الأراضي بالقوّة والمسار الاميركي يثبت أنّ الهدف هو تأجيج الصراع في المنطقة،" داعيًا اللبنانيين "إلى التعلّم من تجاربهم مع الاميركي خلال الحرب اللبنانية، ومنذ العام 1975 تتناقض أقوالهم مع أفعالهم" وأكّد أنّه "علينا التعويل على السياسة الروسيّة المبنيّة على مصالح ثابتة، وغير متحرّكة كالاميركيين الذين يتخلون عن اصدقائهم وحلفائهم وفق مصالحهم".
 
واعتبر نقولا في حديث إذاعي، "ان الروس وحدهم اليوم يملكون خطة لاعادة النازحين الى سوريا فيما الاميركيون يريدون ابقاء النازحين في البلدان التي نزحوا اليها لابقاء الوضع متفجر في المنطقة وقضية النازحين في لبنان ستحل حين تتوفر الظروف لتطبيق الخطة الروسية"، وشدد على ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقبل الوصول الى سدة الرئاسة كان يؤكد على ضرورة القضاء على الفساد الذي يعشعش في كل الادارات، لنتمكن من بناء دولة قائمة على الشفافية"، لافتا الى "ان ما حدث في الفترة الاخيرة من محاولة الفاسدين الاحتماء بطوائفهم، لا يبشر بالخير،" لكنه طمأن الى "ان الرئيس عون كان حازما بالتأكيد ان لا حصانة لاحد والمذنب كما البريئ عليه ان يمثل امام القضاء، ليدان او لتثبت براءته"، واعتبر نقولا من جهة أخرى، "ان القوات عودتنا على المزاجية والتناقض في الاراء"، مشيرا الى ان "الوزير الناجح هو الذي يطور بوزارته، واعمال الوزير باسيل تثبت كفاءته، وهو وضع خططا في وزاراته لتطويرها، في حين ان وزراء القوات فشلوا في كل الوزارات التي تسلمّوها، ولم يطبقوا القوانين"، محذرا "من لغة قايين وهابيل التي يستخدمونها معنا، وهم بأدائهم يقوّضون الدولة"، وشدد على ان"
قرار القوات يمكن ان يكون مصدره خارجي وهذا يعني انهم ذاهبون الى العرقلة اما اذا كانت معارضتهم لخطة باسيل في الكهرباء نابعة من ذاتهم، فليعرضوا خطتهم للكهرباء،" ولفت الى ان "هناك قرار خارجي في تقويض السلم في لبنان وابقاء اللبنانيين تحت رحمة المافيات، من الكهرباء الى سائر القطاعات، والقوات اللبنانية قد تكون مشاركة في مشروع تقويض دعائم الدولة".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout