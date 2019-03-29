الغريب استقبل وفد أصحاب مقالع وكسارات عين دارة

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استقبل وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب وفد أصحاب المقالع والكسارات في بلدة عين دارة - عاليه، الذي شكره على الدور الذي قام به مع وزير البيئة فادي جريصاتي لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة الكسارات في لبنان.

ولدى لقائه بالوفد، شدّد الغريب على أننا نعمل على تحقيق المساواة بين الجميع، ولن نقبل أن يتم ظلم أحد على حساب الآخر، فإمّا أن تقفل جميع الكسارات أو لا يتم الإقفال لأحد، شرط أن يستوفي الشروط القانونية المطلوبة لتمكنه من الإستمرارية في العمل.

وأمل الغريب من الوفد الإلتزام بما تضمّنه قرار مجلس الوزراء من شروط قانونية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، كي لا يصار إلى إقفال أي كسّارة، واعداً بمتابعة تطورات هذا الملف حماية لمصالح آلاف العائلات في لبنان والجبل.