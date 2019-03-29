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باسيل: لا يحق لأحد منعنا من عدم استقبال النازحين

29
MARCH
2019
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شدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية البلغارية إيكترينا زاهاريفا، على أنه "لا يحق لأحد ان يمنعنا من عدم استقبال نازحين او لاجئين او متسلّلين من الاراضي السورية لأن المبرر لم يعد قائما".


وأشار، الى وجود "مواقف متقدّمة دوليا في موضوع النزوح"، مضيفاً:"نحن آتون من روسيا حيث التقينا الرئيس فلاديمير بوتين ولا ربط ابدا بين العودة واي امر آخر".


ولفت الى "أننا تابعنا موقف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد زيارته للبنان وهو ايضا متقدم بعد اطلاعه على الوضع داخليّاً"، مؤكداً "أننا لا نقبل ان تكون عودة النازحين الا آمنة ولا احد يعطينا دروسا في حقوق الانسان التي نؤمن بها".


من جهة ثانية، أكّد باسيل، أن "هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر هي لبنانية واللبنانيون برهنوا قدرتهم على تثبيت حقوقهم"، مشدّداً على أن "لا مكان للاحتلال على اراضينا وموقفنا واضح بأن الجولان المحتل كان سوريا ويبقى سوريا".


وعرض باسيل مع وزيرة الخارجية البلغارية، "مسألة تأشيرة الدخول على امل البدء بجوازات السفر الخاصة لتلغى الفيزا ويتم تعميم الامر على جميع جوازات السفر".

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