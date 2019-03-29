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"الأزمات الراهنة ودور الجامعة" عنوان المؤتمر السنوي لجامعة الحكمة الذي سيُعقد يومي الأربعاء والخميس 3 و4 نيسان المقبلين ، بدعوة من رئيس الجامعة الخوري خليل شلفون ويرعاية رئيس أساقفة بيروت وليّ الحكمة المطران بولس مطر والذي سيشارك فيه المشرف العام على أكاديميّة علوم الحياة في الفاتيكان المطران فينسنزو باغليا ووزراء ورؤساء جامعات وآكاديميون.

في عنوان هذا المؤتمر السنوي دعوة الى قراءة الإزمات التي ترهق واقعنا وترهن مستقبلنا، من منظار أكاديمي يقارب المسبّبات والمسؤوليات، وذلك انطلاقاً من الدور الوطني والمسؤولية المجتمعية التي تتكامل مع المهام التعليمية والبحثية للجامعة.

ولئن يصعب الى حد الإستحالة الزعم بإمكانية الإحاطة الشاملة بأزمات لبنان الحاضرة، بمصادرها وروافدها وتداخلها واثارها القريبة والبعيدة على الوطن والمواطن، فإن منهجية المؤتمر تقوم على محاور تبدأ في استشراف أزمات العالم اليوم (المحور الأول) والتعمق في أبرز خلفياتها (المحور الثاني) وملاحظة تجلياتها في بعض القطاعات الرئيسية في لبنان (المحور الثالث) وتنتهي بمقاربة الواقع الجامعي في خضم هذه الازمات (المحور الرابع) ودعوة الجامعات الى المساهمة في ارساء أسس النهوض والعمل على تحقيق الانتظارات التي تستحقها الأجيال الجديدة.

برنامج المؤتمر:

الأربعاء 3 نيسان

17:30 الافتتاح

المؤتمر واشكالياته: الأب البروفسور خليل شلفون، رئيس جامعة الحكمة.

17:40-19 الجلسة الأولى: الأزمات وعالم اليوم

أزمة الثقافة وحوار الحضارات : المطران بولس مطر، رئيس أساقفة بيروت، ولي الجامعة.

الازمات العائلية في قراءة كنسيّة: المطران فينشينزو باليا، S.E Vincenzo Paglia ، المشرف على اكاديمية علوم الحياة في الفاتيكان.

الجامعات العربية في مقاربة الازمات : الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

تحدّيات اللّا استقرار... وكيفية تجاوزها: د. دميانوس قطّار، وزير الاقتصاد سابقاً

مدير الجلسة: د. أنطوان سعد، امين عام الجامعة

الخميس4 نيسان

الخميس 4 نيسان

9:30-11 الجلسة الثانية: الازمات الاساسية في منظار الجامعة

أزمة القيم الأب البروفسور جورج حبيقه، رئيس جامعة الروح القدس ــــــ الكسليك.

أزمة المعرفة الاستاذ أنطوان واكيم، اكتواري

أزمة الهوية البروفسور أنطوان مسرة، عضو المجلس الدستوري

مدير الجلسة: د. أنطوان جدعون، عميد كلية الهندسة في الجامعة

11-11:30: استراحة

11:30-13 الجلسة الثالثة: الازمات في أبعادها وسبل معالجتها

الازمات الدستورية والسياسية: د. خالد قباني، قاضىٍ ووزير العدل سابقاً

الازمات الاقتصادية وآثارها الاجتماعية: النائب ياسين جابر، وزير الاقتصاد سابقاً

أزمة قطاع السياحة الوزير افيديس كيدانيان، وزير السياحة

مدير الجلسة: د. روك أنطوان مهنا، عميد كلية الاقتصاد وإدارة الاعمال

14:30 – 16 الجلسة الرابعة: الجامعة من واقع الازمات الى آفاق المستقبل.

واقع التعليم والأبحاث الجامعية: الأب البروفسور سليم دكاش، رئيس جامعة القديس يوسف

الجامعة والتوعية على اخلاقيات البيئة: الوزير أكرم شهيب، وزير التربية والتعليم العالي

الجامعة واستشراف المستقبل: البروفسور أنطوان قربان، طبيب وباحث

مدير الجلسة: د. مارون البستاني، عميد كلية الحقوق في الجامعة

16:30 – 16 الجلسة الختامية: خلاصات وتوصيات د. رامز شاهين، عميد كليّة الصحة العامة في الجامعة