المنخفض "الدوّار الطوفاني" يضرب لبنان.. هذا ما ينتظرنا خلال 4 أيام

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفض البحر الأحمر يغطي لبنان وفلسطين وقبرص وجنوب تركيا بقيم ضغط جوّي تصل الى 1004hpa في حين يقترب المنخفض العاصف الذي ضرب اليونان من سواحل لبنان وفلسطين وسوريا اعتبارا من ظهر الجمعة. في التفاصيل:

تصل قيم المنخفض العاصف فوق لبنان الى 998hpa الأمر الذي سيجذب نحوه الرياح من العراق حيث الضغط المرتفع يصل الى 1013 hpa (رياح شرقية نحو سوريا وشمال لبنان) ومن غرب تركيا 1015 hpa (شمالية غربية) ومن سيناء ومصر (رياح جنوبية غربية) ومن الأردن (رياح جنوبية شرقية)، ما يجعل السحب الركامية تستقر فوق لبنان وفلسطين وقبرص وشمال الأردن طيلة 4 ايام الأمر الذي سيسبب هطولات طوفانية اعتبارا من صباح يوم السبت ولغاية ظهر الثلاثاء، بخاصة المناطق التالية:

(درجة ثانية من قوة الأمطار:)

مناطق كسروان وجبيل، جونية، مناطق المتن والشوف وعاليه، بيروت، الدامور، البقاع الوسط، دمشق ويبرود والنبك، بلودان، صيدنايا،70-110mm

(درجة اولى من قوة الأمطار):

الجنوب: صيدا وصور والنبطية ومرجعيون ورميش وبنت جبيل، جزين والبقاع الغربي وشمال فلسطين، 100-150mm

(درجة ثالثة من قوة الأمطار:)

اما شمال لبنان والساحل السوري، والبقاع الشمالي فحصّة هذه المناطق ضعيفة من حيث الهطولات بسبب الرياح الشرقية التي ستستمر حتى صباح الأحد 35-50mm.

تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1700 متر وتتدنى مع الوقت لتلامس 1400 متر وقد لا تصل الى مستويات ادنى بسبب الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة التي ستعاكس تقدّم الكتلة القطبية المتمركزة فوق تركيا.

تنشط الرياح الشرقية مساء يوم الجمعة لتصل الى 75 كلم في الساعة وتعيق تقدّم الهطولات (الى حدّ ما) الآتية من قبرص لكن سرعان ما تنقلب الى جنوبية غربية عاصفة فوق سواحل فلسطين وجنوب لبنان (صيدا وصور ومرجعيون والنبطية وسائر المناطق) لتلامس 85/90 كلم في الساعة مع ارتفاع في موج البحر الى 4 امتار فتشتد حينها غزارة الأمطار.

سوف تترافق الأمطار الطوفانية مع صواعق وعواصف رعدية وتساقط غزير للبرَد بخاصة في المناطق المذكورة كدرجة ثانية واولى.

الحرارة على الساحل: 18/13

في البقاع: 9/4

الجبال 1200 متر: 7/3

الضغط الجوّي: 1004hpa

الرطوبة: 70% ترتفع يوم السبت الى 95%

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين 30 و 75 كلم في الساعة.