لبنان سيواصل العمل ‏حتى يقتنع الجميع بضرورة عودة النازحين

A + A -

رحّبت أوساط وزارة الخارجية اللبنانية بما ورد في شهادة بومبيو، واعتبرت أنّ كلامه «شكّل خطوة متقدمة على طريق الاقتناع بوجهة نظر لبنان بضرورة ‏حل أزمة النازحين السوريين بعودتهم إلى بلادهم».

واكدت لـ«الجمهورية» ‏انّ ذلك «ما كان ليحصل لولا المطالعة الشاملة والمقنعة التي سمعها بومبيو من الوزير جبران باسيل حول المخاطر الوجودية على لبنان نتيجة وجود مليون ونصف مليون نازح على أرضه».

واعلنت «‏أنّ لبنان سيواصل العمل مع الأميركيين والدول الأخرى، ‏حتى يقتنع الجميع بضرورة عودة النازحين التي لا يريدها ‏لبنان إلّا آمنة وكريمة».