لبنان سيواصل العمل ‏حتى يقتنع الجميع بضرورة عودة النازحين

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رحّبت أوساط وزارة الخارجية اللبنانية بما ورد في شهادة بومبيو، واعتبرت أنّ كلامه «شكّل خطوة متقدمة على طريق الاقتناع بوجهة نظر لبنان بضرورة حل أزمة النازحين السوريين بعودتهم إلى بلادهم».
واكدت لـ«الجمهورية» انّ ذلك «ما كان ليحصل لولا المطالعة الشاملة والمقنعة التي سمعها بومبيو من الوزير جبران باسيل حول المخاطر الوجودية على لبنان نتيجة وجود مليون ونصف مليون نازح على أرضه».
واعلنت «أنّ لبنان سيواصل العمل مع الأميركيين والدول الأخرى، حتى يقتنع الجميع بضرورة عودة النازحين التي لا يريدها لبنان إلّا آمنة وكريمة».