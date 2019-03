عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 آذار 2019

A + A -

البناء: قمة تونس أمام تحدّيات غياب سورية وسقوط المبادرة العربية للسلام ومحورها القدس والجولان

آمال لبنانيّة بالفوز في معركة عودة النازحين... ومخاوف على مزارع شبعا والنفط

اتجاه رئاسيّ للتوافق على الموازنة وخطة الكهرباء والتعيينات يتسبب بغيظ «القوات»



الأخبار: 4 أعوام على قانون السير «الجديد»: «عدّاد الموتى» في ارتفاع

ترسيم الحدود: واشنطن توافق على رعاية أممية

الأخبار



اللواء: البنك الدولي على خط الكهرباء: عرض التمويل وإصلاح القطاع

إخبار «قواتي» يؤدي إلى رفع الحصانة عن قزي.. وباسيل يشيد بـ«بومبيو»!



النهار: البنك الدولي يلحّ على خفض عجز الموازنة

الجمهورية: الحريري عاد .. وعون الى تونس





the daily star: Pompeo: U.S. ready to help with refugee returns

l'orient le jour: CEDRE : Ferid Belhaj évoque la « déception » de la Banque mondiale