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أسرار الصحف ليوم الجمعة 29 نيسان 2019

29
MARCH
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

اعتبرت مصادر أممية أنّ الموقف الأميركي من السيادة على الجولان السوري المحتلّ سينعكس حكماً سلباً على مساعي لبنان تثبيت لبنانية مزارع شبعا والمطالبة بالإنسحاب الإسرائيلي منها، ورأت المصادر أنّ التغطية الأميركية على هذا التسبّب بخسارة لبنانية كبيرة قد يتمّ من خلال مرونة أميركية في ملفات أخرى تهمّ لبنان كقضية عودة النازحين السوريين التي تشكل موضوع توافق لبناني وتفهّم أوروبي وأممي.

 

 

 

اللواء: اسرار

غمز
لاحظت مصادر سياسية غياب لقاء نيابي عن إطلاق المواقف السياسية، انسجاماً مع توجه مؤسسه!


همس
يجري تدقيق دولي في الوصفيات الوظيفية للمؤسسات الرسمية التي تقبض على دفة المال، والمرشحة لإدارة أموال «سيدر» لبنانياً..


لغز

أنَّب مسؤول كبير جهازين بلديين، على خلفية مضي نصف الولاية في بلدية ممتازة من دون إنجاز بعض الوعود التي قُطعت.

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة

توقيف سياسي

يصر أساتذة جامعيّون في "تيّار المستقبل" على أن توقيف المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال هو إجراء سياسي بامتياز....

 

نزاع قضائي

إصرار السلطة القضائيّة اللبنانيّة على تنفيذ مذكّرة عراقيّة خلافاً لقرار الانتربول الدولي قد يُثير أزمة بين لبنان والمنظّمة الدوليّة.

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