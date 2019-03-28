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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



في لبنان اليوم، مقابل كل سلبية كبيرة، إيجابية أكبر.



وإذا كان ملف النزوح السوري السلبية الأكبر التي تقض مضاجع اللبنانيين، وتهددهم في ديموغرافيتهم واقتصادهم، ففي الموقف الذي صدر في الساعات الأخيرة عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مؤشر إيجابي إلى إمكان تعديل المواقف الدولية غير المناسبة إلى أخرى أفضل، طالما بذلت الجهود، وتوحد اللبنانيون، تماما كما حصل إبان زيارته الأخيرة لبيروت.



ففي كلام أمام اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب الاميركي، قال رأس الديبلوماسية الأميركية: في لبنان هناك مليون ونصف المليون نازح سوري، مع كل العبء الذي يشكله ذلك من ناحية الكلفة والمخاطر على لبنان وديمقراطيته.



وأضاف: كانت وزارتنا تقود الحديث في لبنان والمنطقة حول كيفية تحضير الظروف المناسبة على الارض داخل سوريا، وكيفية تأمين الولايات المتحدة وشركائها العرب الظروف المناسبة على الارض في سوريا لكي يتمكن هؤلاء من العودة الى بيوتهم، وهذه هي المهمة المحددة التي يرغب بها الشعب اللبناني، وانا اعتقد بصراحة ان عودة هؤلاء الافراد هي الافضل لهم، وعلينا أن نتأكد من ان الشروط مناسبة لعودتهم، وهذا موضوع ستكون الخارجية الاميركية في الصفوف الامامية لتحقيقه.



وفيما كانت الوحدة الوطنية والديبلوماسية اللبنانية تدفعان في اتجاه تحقيق هذا التطور النوعي في الموقف الأميركي، كان البعض في الداخل يمضي وقته في التحضير لحملة سياسية جديدة، محورها تأخير بدء تنفيذ الحل الوحيد، الذي يمكن أن يحد من العجز المالي المرتبط أساسا بقطاع الكهرباء.



وإذا كانت أزمة الكهرباء هي السلبية الكبيرة الثانية، ففي مقابلها سجلت اليوم إيجابية ثانية أكبر، أتت على لسان وفد البنك الدولي الذي زار قصر بعبدا والتقى رؤساء اللجان النيابية في ساحة النجمة. وفي هذا الاطار، تشير معلومات الـ OTV، الى ان الوفد نوه بالعلاقة الممتازة مع وزيرة الطاقة ندى البستاني، واكد استعداد البنك الدولي لتقديم المساعدة في قطاع الكهرباء، ولاسيما لجهة إمكانية التمويل، مشددا على ان الخطة المعدة في هذا السياق، مطابقة للمواصفات التي وضعها.



أما السلبية الكبرى الثالثة، فمأساة الفساد. وفي مواجهتها، أضيفت اليوم إيجابية جديدة إلى الإيجابيات اليومية في سجلها، عبْر إعطاء وزير المال الإذن لمقاضاة عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، بعد طرح قضية شبهات مالية في حقها. وبمناسبة إدعاء العفة من قبل البعض، هل من داع لتذكير اللبنانيين بمن وقف خلف هذا التعيين؟..



في كل الأحوال، كل شيء يبدأ بحلم، والحلم يتحول الى كلمة يسمعها أناس لديهم إقدام وعزيمة فيحولونها الى واقع. كلام قاله رئيس الجمهورية اليوم، خلال إطلاق حملة حماية "درب الجبل اللبناني"، ونردده نحن معه، على أمل حماية لبنان من العثرات الكثيرة، التي نصبها وينصبها البعض يوميا، على دربه.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



خبران سياسيان محليان قد لا يكون لهما ثالث إلا في المتفرقات.

الأول تأجيل رئيس البرلمان جلسة الاسئلة والاجوبة للحكومة الى العاشر من نيسان ريثما يكون رئيس مجلس الوزراء قد عاد الى مزاولة نشاطه بعد شفائه.

الثاني مطالبة كتلة الوفاء للمقاومة الدول العربية بسحب مبادرة السلام وشجبها مواقف وزير الخارجية الاميركي الأخيرة في بيروت.



وفي واشنطن شدد وزير الخارجية الاميركي على ضرورة عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلدهم.

وفي بيروت أكد المنسق الخاص للامم المتحدة ان الجميع يهتم باستقرار لبنان بما في ذلك اسرائيل كما قال.



كذلك فإن السفير البريطاني كريس رامبلنغ قال إن أمن لبنان هو أمن بريطانيا وأننا نريد تعزيز مؤسساتكم ودولتكم وسيادتكم.

وفيما هدد نتنياهو قطاع غزة وأعرب عن سروره بالانجاز الدبلوماسي العظيم لترامب في الاعتراف بضم مرتفعات الجولان يبرز سؤال عن مصير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا طالما أنها مثل الجولان تحت سيطرة الاندوف وليس اليونيفيل.

السؤال الواضح أكثر هل ان الارض اللبنانية في أقصى الجنوب تعتبر امتدادا للجولان وماذا عن مصيرها؟.

السفير الأسبق في واشنطن رياض طبارة تحدث الى تلفزيون لبنان.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"



جلسة الاسئلة والاجوبة للحكومة الى تأجيل جديد.

فالجلسة التي كانت مقررة غدا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقدها الاربعاء في العاشر من نيسان في وقت ملأ حراك وفد من البنك الدولي حال الاسترخاء التي تعيشها الساحة المحلية مع تاجيل اجتماعات اللجنة الوزارية لخطة الكهرباء وفي وقت تنتظر الموازنة مسار اقرارها



وفيما يتوقع ان تشكل عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى بيروت، انطلاقة متجددة للعمل الحكومي، الاسبوع المقبل، في سياق تفعيل الخطوات الاصلاحية المدرجة في مؤتمر سيدر، فان شهادة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو امام الكونغرس بشان النازحين السوريين، ترددت اصداؤها في بيروت، عبر ردود فعل ابرزها لوزير الخاجية جبران باسيل، الذي راى ان شهادة بومبيو خطوة متقدمة تؤكد أن الحوار الصريح والجريء والموقف الوطني الواضح، هما اقرب الطرق لتحقيق المصلحة الوطنية.



اقليميا وبعد ساعات على الغارات الاسرائيلية التي استهدفت مواقع في عمق الاراضي السورية لم يتوانى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التاكيد بان قواته ستواصل الجوية ضد ما اسماه الأهداف الإيرانية في سوريا.

ووصف اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسيادة اسرائيل على الجولان بالانجاز الديبلوماسي العظيم .





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



هل بدأ "شطف درج الفساد"؟ عند اي درجة يقف؟ هل بدأ من فوق أو من الوسط أو من الأسفل؟ يوم واعد لكن "الشطف" استهل من بعض الدرجات الوسطى، ولم يصل إلى فوق، أو لم يبدأ من فوق.



معطيات اليوم تنبئ ببداية مشجعة: النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اتخذت إجراءات بحق قاضيين، فمنعتهما من تسطير استنابات قضائية وقد ثبت بالتوثيق وبتسجيلات صوتية تقاضيهما رشاوى. ولم تشفع محاولات ثني القاضية عون عن قرارها، كما لم تنفع محاولات القاضيين إيجاد ملاذ لدى مرجعيتهما الطائفية.



الخطوة الثانية تمثلت اليوم في قرار وزير المال علي حسن خليل إعطاء الإذن للقاضية غادة عون لملاحقة عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا قزي في قضية شبهات مالية.



في الموازاة، قدمت القوات اللبنانية إخبارا الى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في ملفات فساد تتعلق بالمديرية العامة للجمارك. وفي المعلومات أن المدير العام للجمارك بدري ضاهر قرر رفع الحصانة عن نفسه معتبرا ان حصانته يستمدها من أدائه.



وليس بعيدا من الإمعان في فتح الملفات، اشتباك إعلامي سياسي قضائي بين رئيس مجلس إدارة "بوتيك" نزار يونس والنائبة بولا يعقوبيان.



يونس خاطب يعقوبيان بالقول: نصرها الله وحفظ جسدها الطاهر من كل شر، وقرر مقاضاتها أمام المحاكم المدنية مطالبا بتعويض قيمته مليون دولار.



يعقوبيان ردت على يونس فتحدثت عن وصوله إلى الدرك الأسفل مع إشارته إلى حفظ "جسدي الطاهر بطريقة سوقية يترفع عن ذكرها زعران الشارع" معلنة انها تقدمت بدعوى قدح وذم وافتراء وتهديد بحق السيد يونس.



كل هذه الملفات الآنفة الذكر تؤشر إلى ان "شطف درج الفساد" إنطلق ويستبعد أن يتوقف خصوصا أن الملفات المفتوحة وصلت إلى مرحلة وإلى مستوى بات من الصعب تمييعها بعدما تحولت إلى قضية رأي عام سواء في موضوع الفساد القضائي او ملفات الجمارك أو ملفات "النافعة" أو ملفات سرقة الكهرباء.



والخيار محصور بين معادلتين: إما إسقاط الحصانات فتسقط الحمايات للمرتكبين والمتورطين، وإما الإبقاء على الحصانات والحمايات فيسقط البلد مجددا في انتكاسة لا قدرة على القيامة منها.



وفي كل الأحوال فإن إخفاء الأسماء لم يعد يجدي، فالأولى بقضايا الرأي العام أن تكون مكشوفة وشفافة وفوق الطاولة، بعكس الفساد الذي يتم تحت الطاولة.



تحدث كل هذه التطورات في وقت كان فيه وفد البنك الدولي يعقد اجتماعات في بيروت ويركز على ملفات الكهرباء والموازنة والمياه.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



كأن التعليمة قد عممت للاسراع في تسديد اخر طعنة في ظهر فلسطين ، فيما ظهر نتنياهو مسنود الى خدمات ترامب وعرب يضعون المنطقة بسخاء تخاذلهم امام اخطر مراحل التصعيد..



وزيران لا يختلفان حتى في اللغة ، بومبيو الاميركي وقرقاش الاماراتي : يتكاملان في هوى تل ابيب ، ولا صدفة في تزامن منطوقهما بالعبارة والحرف حول مستقبل ما تسمى عملية التسوية في المنطقة..



اشبه بجدول اعمال عربي اميركي اسرائيلي كشف عنه قرقاش : زيادة في التواصل بين الدول العربية وكيان العدو، وخلال خمسة عشر عاما يكون الفلسطينيون والصهاينة متساوين في الحقوق ضمن دولة واحدة، دولة اسرائيلية وليس دولة فلسطينية مضمحلة، كما وصف.



حرق الوزيران الحليفان آخر شماعات العرب، فعن اي مبادرة عربية للسلام ستتحدث قمة تونس بعد يومين ؟ واي قرار سيخرج منها يعيد لسوريا جولانها، ويحفظ للضفة المحتلة هويتها الفلسطينية قبل بيعها بتوقيع من قلم ترامب وبتصفيق عربي من متممات صفقة القرن؟



ما عهد اهل القضية ان تاتي قمم العرب بما يحفظ حقوقهم، فهم اهل الزند والزناد، ويوم الارض قريب، وهو الموعد الذي له كل الاستعداد في ضفة عمر ابو ليلى، وفي غزة المعادلات التي وقف نتنياهو عند حدودها مستعرضا جيشه، مستنجدا بصورة تعوض رصيدا انتخابيا اصيب قبل يومين بصاروخ مقاوم مطور المدى….



في مديات المنطقة، الذراع الاسرائيلية – الاميركية قد قطعت مرات ومرات، في لبنان، وسوريا، والعراق، وما هذا بغائب عن فلسطين. كيف لا وهي مصدر الهام المقاومة المتمكنة اكثر فاكثر على طريق التحرير والانتصار.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



"جبران كسر ايدو .. ولبنان شحد عليها " وضاعت الموازنة بين قلب مكسور وجيوب فاضية وسفر بالجملة والمفرق ..على أن يصرف لهم في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لتعذر انعقاد الجلسة هذا الأسبوع



بلد تحت التفلسية يبحث عن خفض عجزه لاسترضاء مؤتمر سيدر لكنه يمعن في الصرف على الكماليات والسفرات والجمعيات والجماعات على قاعدة " كل شهر بشهرو " ووفقا للقاعدة الاثني عشرية. لا موازنة على السكة لان حجم التخفيضات المطلوبة منها ستعطل على المسرفين صرفهم لذلك فإن البند الاول على طاولة مجلس وزراء الاسبوع المقبل هو خطة الكهرباء بكامل مندرجاتها البرية والبحرية وطبقا للأولويات فإنه يتم استجرار الخطة وتتوزع مغانمها قبل أن تبدأ عملية نقاش الموازنة لأن سلخ الأرقام المالية قد يصيب الخطة نفسها .. وهكذا تنفد مشاريع الكهرباء من أي " قطع للحساب "



وعلى مستوى الخفض طويل الأمد قال وزير الصناعة وائل ابو فاعور للجديد إن هناك رسائل يجب أن ترسل إلى المجتمع الدولي في المال والاقتصاد وإلا فسنذهب باتجاه سيناريو أسود ورأى أبو فاعور أننا قد نلبي شروط سيدر إذا " تنزه " البعض عن أغراضه السياسية وغير السياسية، والوضع الصعب قال وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس إنه يتطلب قرارات غير شعبوية، وأعلن فنيانوس أنه تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وعد بأننا سنعمل مئة ساعة على أربع وعشرين حتى نثبت جدية طروحنا الاقتصادية وأوضح أن الموازنة ستطرح في جلسات متلاحقة في الأسبوع الذي يلي خطة الكهرباء على أن الجدية الظاهرة على الأداء السياسي لم تبرز إلا في تحرك نواب القوات اللبنانية لدى القضاء مع تقديم إخبار الى النيابة العامة التمييزية عن فساد في عنابر الجمارك.



وحمل النائبان جورج عقيص وادي ابي اللمع صفحات ملأى بالفساد جرى إيداعها لدى النائب العام وإذ ظلت معلومات الصفحات القواتية سرية عن تجاوزات لمديرين عامين في الجمارك علمت الجديد أن أحد المسوؤلين المعنيين هو المدير العام بدري ضاهر الذي دخل في مشروع استثماري في منطقة الحدث مع موظف سابق في الجمارك ونجل "قاصر" لمخلص جمركي حالي

والقوات القابضة على بدري في الجمارك .. أعطيت من حيث لا تدري في الإعلام وجاءها قرار استنئافي " غير كل الموضوع " في ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال.



مع طلب الاستئناف الذي تقدم به النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الذي رأى أن ميليشيا القوات اللبنانية قد مولت التلفزيون وموجوداته من مال الجباية أي من مال الشعب وليس من مالها وإن هذا المال يضحى عرضة للمصادرة اذا ما قضي بالإدانة وإنه اذا ما كان ثمة أحد يحق له مشاركة الضاهر في أسهمه فهو الدولة فقط .



وفي حقوق الدولة دوليا.. تعود مزارع شبعا وتلال كفرشويا ونصف الغجر الى المساحة السياسية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب اهداء الجولان المحتل .. الى المحتل .

و بقراره اعلان سيادة إسرائيل على الجولان يغري ترامب الكيان الصهيوني بضم المزارع ضمنا. لاسيما أن أميركا والامم المتحدة تعتبرانها " خطأ" تابعة للجولان .. ولطالما طمعت دولة الاحتلال بهذه المزارع نظرا الى اهميتها الإستراتيجية والمائية والسياحية حيث انشأت عليها منتجعات سياحية درت ارباحا تصل الى ستة مليارات دولار سنويا. لكن مزارع شبعا وكفرشوبا على الرغم من المحاولات الاسرائيلية والدولية الخبيثة لتغيير هويتها، تظل أرضا لبنانية، فهي جزء من قضاء حاصبيا، وتملك الدولة اللبنانية وثائق تؤكد ملكيتها وفق ترسيم الحدود بين بيروت ودمشق عام ستة وأربعين، كذلك فان تقرير المفتش الفرنسي بارت عام سبعة وثلاثين ينص على لبنانيتها . وتاليا فان هذه الاراضي يطبق عليها القرار رقم 425 الداعي الى انسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانية وليس القرار 242 الذي يطبق على الاراضي المحتلة عام سبعة وستين ومن ضمنها الجولان.

وهكذا فان شمول اعلان ترامب مزارع شبعا وكفرشوبا، من شانه ان يجدد التفويض للشعب والجيش والمقاومة في لبنان لاستخدام كل الوسائل المتاحة لاستعادة الارض السليبة.. لكي ندخلها "آمنين"





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



يأمل اللبنانيون واصدقاء لبنان في ان تعيد الدولة لملمة شتاتها وان تعيد قطارها الى سكة العمل سعيا الى تعويض الوقت الضائع ولعدم تفويت الفرص التي يوفرها "سيدر" والمؤسسات الدولية.



في السياق جال رئيس البنك الدولي على المرجعيات الرسمية داعيا الى الانكباب سريعا على اطلاق عملية الاصلاح والتركيز على انجاز الملفات الساخنة التي تستنزف الخزينة كالكهرباء والمياه والموازنة كالضابط الاول والاوحد لإيقلع الدولة والمأمول ايضا ان تفكك فخاخ السجالات والخلافات قبل ان تستأنف الحكومة عملها بدءا من الاسبوع المقبل. لكن المؤسف ان لا شيء يشي بأن هذه الامنية ستتحقق في الوضع الضائع لان الخلافات عميقة وهي لا تقتصر على الرؤى المتعارضة الى الانماء بل تتعداها الى ملف النازحين والذي سيأخذ منعطفا سلبيا جديدا بعد الزيارة الرئاسية الى موسكو.



في الاطار وبعدما احرقت المبادرة الروسية نفسها اثر ربط بوتين امام الرئيس عون عودة النازحين بإعادة الاعمار وبتوفير الظروف السياسية الملائمة جاءت المفاجأة من وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الذي اعلن امام لجنة فرعية في الكونغرس ان المليون ونصف مليون نازح يشكلون عبئا ماديا كبيرا على لبنان وخطرا على ديمقراطيته، داعيا الى تعاون اميركي عربي من اجل تأمين عودتهم الى سوريا تحقيقا لرغبة الشعب اللبناني، وقد حظيت شهادة بومبيو بثناء الوزير باسيل الذي اعتبر ان الموقف خطوة متقدمة تؤكد ان الحوار الصريح والجريء والموقف الوطني الواضح هما اقرب الطرق لتحقيق المصلحة الوطنية.



هذا الجو الاميركي العقلانب المفاجىء تزامن مع غارات اسرائيلية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية ايرانية ومخازن سلاح، وترافقت الغارات مع تهديدات اطلقها نتنياهو اكد فيها اصراره على منع طهران من التموضع عسكريا في سوريا وادخال اسلحة متقدمة اليها، في وقت عززت اسرائيل قواتها على حدود غزة.





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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



جمود على مستوى الحراك الحكومي عكسه خصوصا غياب جلسة مجلس الوزراء اليوم بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري من باريس حيث يقضي فترة نقاهة بعد عملية القسطرة القلبية.

أما على المستوى البرلماني فقد أرجأ الرئيس نبيه بري جلسة الأسئلة والأجوبة التي كانت مقررة غدا إلى العاشر من نيسان وفي الوقت نفسه حذر رئيس المجلس من أن وضع البلد لا يتطلب فقط وضع الحكومة على الطريق الصحيح وعلى سكة الإنتاج بل يتطلب أن تسلك الأوتوستراد السريع لتتمكن من اللحاق بالأزمة قبل أن تسبقنا ويصعب علاجها.



من بين المحطات الرئيسية على الأوتوستراد السريع الذي تحدث عنه الرئيس بري موازنة العام 2019 التي يعتبر إقرارها أولوية أولا وثانيا وعاشرا.

وعلمت الـNBN أن وزير المال علي حسن خليل أنجز الموازنة وهي أصبحت جاهزة بانتظار عودة رئيس الحكومة وتحديد موعد للبدء بمناقشتها في مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يحصل ذلك الأسبوع المقبل.



كما أنجز خليل لائحة التخفيضات التي اقترحها في كل وزارة لتضمينها مشروع الموازنة العامة وفق توجهات الحكومة ومطلب الجهات الداعمة وهيئات المجتمع الدولي ومقررات سيدر وهي تنتظر بحسب وزير المال قرارا سياسيا في مجلس الوزراء للسير بها.



إقليميا عدوان جوي إسرائيلي جديد على سوريا استهدف هذه المرة ريف حلب وتصدت له الدفاعات الجوية وأسقطت سبعين بالمئة من الأهداف المعادية.

العدوان تزامن مع انعقاد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول قرار دونالد ترامب أسرلة الجولان.

في جلسة المجلس ظهرت الولايات المتحدة معزولة بحيث لم تجد من يناصر قرارها.



أما مندوب سوريا فأسدى نصيحة لدونالد ترامب: تكرم على إسرائيل بالتنازل عن ولايتين أميركيتين بدل التنازل عما لا تملك.

سوريا المغيبة عن جامعة الدول العربية حاضرة بقوة في القمة العربية المزمعة في تونس الأحد المقبل حتى قبل بدئها وذلك من خلال تصريحات ذات صلة.

أبرز هذه المواقف دعوة وزير الخارجية التونسي إلى وضع النقاط على الحروف بشأن عودة دمشق إلى الجامعة لكن الأمين العام المساعد للجامعة أكد غياب أي توافق عربي بهذا الشأن.





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