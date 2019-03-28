حاولت تهريب المخدرات بالمناشف الى صديق زوجها في سجن رومية

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بتاريخ 28/3/2019 وفي أثناء تفتيش أغراض كان سيتم إدخالها إلى أحد مباني السجن المركزي / رومية، اشتبه عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، بوجود اثار بودرة بيضاء على 3 "مناشف"، وبالاستعانة بدورية كلاب من مكتب اقتفاء الاثر في الشرطة القضائية تبين انها مواد مخدرة.
على الفور، أوقفت المدعوة:
س. ح. (مواليد عام 1992، فلسطينية)
التي كانت في صدد تهريبها الى صديق زوجها الموقوف بجرم مخدرات، علماً ان زوجها موقوف بجرم سرقة في المبنى ذاته.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.