سرحان تفقد قصور العدل في الشمال: لتجهيزها بما يليق بالمحاكم والقضاء ليس فاسدا ولكن هناك بعض التجاوزات قيد التحقيق ولا غطاء على أحد

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أكد وزير العدل البرت سرحان، خلال جولة تفقدية على قصور العدل في الشمال، "ان القضاء ليس فاسدا ولكن هناك بعض التجاوزات وهي قيد التحقيق من قبل الاجهزة الامنية المختصة"، مشددا على انه لا يميز "بين كبير وصغير امام القضاء ولا غطاء على احد". وأعلن انه "سيعمل على تجهيز قصور العدل وسد كل الحاجات وتأمين ما يلزم لتوفير مبان جيدة تليق بالمحاكم"، مشيرا الى انه سيعمل على "املاء الشواغر وايجاد الحلول رغم صدور قانون بعدم التوظيف".

في جونيه

بدأ الوزير سرحان جولته في قصر العدل في جونيه، واطلع على سير العمل فيه والتجهيزات والحاجات المطلوبة.

وقال بعد الجولة: "سأعمل ما بوسعي لاملاء الشواغر وايجاد الحلول المناسبة رغم صدور قانون بعدم التوظيف، سنعمل على تجهيز قصور العدل ببرنامج المكننة الذي سيؤمن الخدمات اللازمة، وأنا لا أميز بين كبير وصغير امام القضاء ولا غطاء على احد".

اضاف: "اننا لا نستطيع ان نتكلم عن شبهة في ملف القضاة قبل انتهاء التحقيق، فالمتهم بريء الى ان تثبت ادانته"، مشيرا الى "ان التفتيش القضائي، وكل المراجع يقومون بواجباتهم وقريبا ستظهر النتائج".

في البترون

ثم انتقل وزير العدل، يرافقه مدير مكتبه القاضي أندريه صادر، الى محكمة البترون والتقى القاضية ندى المعلوف التي شرحت حاجات محكمتي البترون ودوما لجهة التأهيل والصيانة والنقص في عدد الموظفين.

ووعد بالعمل على "سد كل الحاجات وتأمين ما يلزم لتوفير مبان جيدة تليق بالمحاكم". كما أمل بأن يتم "سد النقص في الموظفين عبر تعيينات وتشكيلات جديدة".

وأعلن الوزير سرحان ان "الوزارة بصدد التحضير لإنشاء قصر عدل جديد في كسروان بالتزامن مع إنشاء محافظة كسروان وجبيل".

بعدها، جال سرحان على أقلام المحكمة وأقسامها واطلع من الموظفين على مطالبهم وحاجاتهم.

في جبيل

ثم زار الوزير سرحان قصر العدل في جبيل، حيث اطلع على أقسامه وسير العمل فيه، في حضور مفوض نقابة المحامين في قصر عدل جبيل أمين القدوم والموظفين.

وقال القدوم: "اننا على يقين بأن وزير العدل لن يألو جهدا لتطوير قصر العدل في جبيل حتى يصبح هذا القصر يليق بالمحامين وبالمتقاضين والقضاة عامة"، مشيرا الى أن مطالبهم كمحامين هو "زيادة عدد القضاة في جبيل للبت بسرعة بالأحكام وعدم المماطلة في اصدار الأحكام في شأنها".

ووجه التحية الى قضاة جبيل جميعا على "ما يتحلون به من ميزات النزاهة والشفافية والمناقبية، والذين يتم التعاون معهم ومع الكتبة ورئيس الأقلام". وكشف أن "التنسيق قائم مع هؤلاء لتسريع الأحكام وحسن سير العدالة".

وأعلن الوزير سرحان أن جولته اليوم تهدف الى "الاطلاع عن كثب على أوضاع قصور العدل والوقوف على حاجات وشكاوى المواطنين والموظفين ومطالب القضاة"، مشيرا الى أنه "يعرف جيدا أوضاع قصور العدل في لبنان وسوف يجري العمل على "سد الثغرات أينما وجدت".

وقال: "هناك نقص في الموظفين نعمل على سده بواسطة تعميم المكننة على جميع قصور العدل، وربطها بوزارة العدل، أو بالمجلس الأعلى للقضاء. ونحن في صدد دراسة بناء قصر عدل مشترك في محافظة كسروان- جبيل. نحن نجري المفاوضات والمباحثات مع أصحاب العلاقة بشأنه، وهناك عقار يجري دراسة حوله لبناء قصر عدل مشترك يليق بهذه المنطقة، بعدما باتت كسروان - جبيل محافظة واحدة، وهي تستأهل أن يكون فيها قصر عدل يليق بها، كما هي الحال في محافظات عكار وبعلبك -الهرمل".

وختم: "وضعنا مشروع مرسوم بتوسيع الملاك القضائي في هذه المحافظات، وطبعا هذه المنطقة لها حصتها".

في طرابلس

بعدها تفقد وزير العدل، يرافقه مدير مكتبه القاضي أندريه صادر، قصر العدل في طرابلس، وكان في استقباله محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، الرئيس الاول لمحاكم استئناف الشمال القاضي رضا رعد والمدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي نبيل وهبه.

وقد جال الجميع في ارجاء القصر، واطلع سرحان على سير العمل في مختلف اقسام قصر العدل، مؤكدا ان "هدف زيارة قصور العدل هو الاطلاع على حاجات المحاكم والمشاكل التي تعاني منها القصور ان من ناحية المباني او من ناحية التجهيزات".

وقال: "زيارتنا اليوم لمدينة طرابلس، وبشكل خاص لقصر العدل فيها ولحضرة الرئيس الاول وفي حضور الصديق محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، جاءت للاطلاع عن كثب على أوضاع العدلية في الشمال وبالتحديد في طرابلس والوقوف امام حاجات القضاة والمساعدين القضائيين ولمحاولة سد النواقص قدر المستطاع".

أضاف: "سنلتقي بالرئيس الاول، والقضاة العاملين هنا وسنستمع الى مطالبهم وحاجاتهم وهواجسهم. وسرني قصر العدل هنا والذي يعتبر بالنسبة لقصور العدل الاخرى في لبنان مفخرة كبيرة لنا، وسنحاول الحفاظ على هذه المفخرة، وسنعمل على تعميم هذه التجربة على مختلف قصور العدل في لبنان".

وتابع: "العدل في لبنان بخير والقضاة يعملون بكل طاقاتهم والمساعدون القضائيون يقومون بواجباتهم كلها، ولكن هناك نواقص وحاجات تتمثل بعدم وجود المكننة والتي تعتبر مهمة وضرورية جدا، وهناك بعض الثغرات في الابنية من ناحية التجهيزات، وكل هذا سننكب على دراسته فور عودتنا الى الوزارة مع المسؤولين، ونأمل ان نتمكن من تقديم الافضل".

وعن حل مشكلة النقص في عدد الموظفين في قصور العدل، قال: "قرار مجلس الوزراء هو منع التوظيف في الوقت الحالي، ولكن سنسد النقص بصورة تدريجية وسنستغل هذه الثغرة في مجلس الوزراء للتوصل الى تعيين مساعدين قضائيين في القريب العاجل".

وشدد على ان " الاعلام في الآونة الأخيرة تداول اخبارا كثيرة ومبالغا فيها، في ما يتعلق بالفساد القضائي. فالقضاء ليس فاسدا ولكن هناك بعض التجاوزات، واليوم هذه التجاوزات هي قيد التحقيق من قبل الاجهزة الامنية المختصة، بداية مع النيابة العامة التمييزية مرورا بالتفتيش القضائي والمحكمة العسكرية، كل ضمن اختصاصه، والامور تسير في الطريق الصحيح وانا اراقب الصورة بشكل يومي ودقيق، ونأمل أن تظهر النتائج في القريب العاجل وينال الفاسد والمخطئ عقابه، والبريء تعلن براءته".

في زغرتا

ثم قام الوزير سرحان بزيارة خاطفة الى سراي زغرتا، حيث استقبله رئيس قلم محكمة زغرتا جبور نمنوم وآمر فصيلة زغرتا الرائد داني حداد وموظفي المحكمة.

وبعد جولة على أقسام المحكمة ومكاتبها، أدلى سرحان بالتصريح التالي: "انها زيارة خاطفة وسريعة لمحكمة زغرتا للوقوف عن كثب على حاجاتها وقد وضعنا رئيس القلم في هذا الجو لجهة وجود نقص في الموظفين والحاجة لصيانة المبنى وتوسيعه بإضافة غرف وقاعات للمحكمة".

ثم تابع الوزير سرحان جولته وتفقد قاعة المحكمة.

في أميون

واختتم الوزير سرحان، يرافقه القاضي أندريه صادر، جولته بزيارة لقصر العدل في أميون - الكورة، حيث كان في استقباله إلى جانب القاضي إميل عازار، رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم، رئيس بلدية أميون مالك فارس، رئيس مكتب التنظيم المدني المهندس جميل عازار، إضافة إلى مسؤولي الأجهزة الامنية في الكورة وعدد من المحامين وموظفي قصر العدل.

ورحب القاضي عازار بوزير العدل والوفد المرافق، شاكرا له "اهتمامه بقصور العدل في لبنان وتحسينها".

من جهته، تحدث الوزير سرحان فأشار إلى أنه يشعر بأنه بين أهله وأصدقائه، مؤكدا أنه لم يكن ليمر في الشمال "من دون زيارة قصر العدل في الكورة"، مثنيا على "القاضي عازار وانضباطه ومجهوده في العمل"، وقال: "إن اسم الكورة يذكر دوما في اجتماعات مجلس الوزراء إن سلبا حيث يتناول موضوع الكسارات والمقالع، أم إيجابا نظرا لمميزات اهلها وعلمهم".

وأشار إلى أن "هناك مسعى لبناء قصر عدل جديد وحديث في الكورة، معتمدا على مساعدات وتمويل من مصادر دولية"، متمنيا على "اتحاد بلديات الكورة وبلدية أميون المساعدة".

وتناول "النقص الحاصل في القضاة بالكورة"، مشيرا إلى "أن هناك محاولة لتأمين قضاة منتدبين إلى حين تأمين قضاة متفرغين، وذلك لتسهيل عمل المحكمة".

كما أكد سرحان أن "كل قصور العدل التي مر بها تعاني نقصا في أعداد الموظفين، وستتم المساعي لتأمين حلول لها، وقد تكون المكننة احداها، لأنها تيسر للمحامين التقدم بدعواهم من دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة"، لافتا إلى أن "خلال جولته لاحظ أن الملفات أصابها العفن والرطوبة"، وقال: "لذلك، المكننة قد تكون حلا للحفاظ عليها".

وعرض سرحان "بعض الحلول التي قد تخفف من اكتظاظ السجون أو إبقاء المتهم من دون محاكمته، وذلك لتسهيل عمل المحاكم".

كما اطلع على حاجات المحكمة في تأمين قضاة وزيادة عدد موظفيها.

وفي الختام، جال في أقسام المحكمة وأقلامها.