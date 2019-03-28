الفرنكوفونيّة، علامة اتّحاد ومشاركة في الحكمة برازيليا

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"الفرنكوفونيّة ليست مجرّد لغة، بل هي قيم ومفاهيم نتشاركها، وكلّ ما شكّل دافعًا لتعزيز الحضارة. وهي ترتكز فقط، على جماعة أفكار وقيم عالميّة" عبدو ضيوف

كما في كلّ عام، تحتفل المدرسة بالفرنكوفونيّة، خلال أسبوع حافل بالمشاغل والنشاطات، وخصوصًا الثقافيّة منها. وفي هذا العام، كان هذا الأسبوع تحت عنوان "الاتّحاد والمشاركة"

استفاد التلاميذ من زيارة معرض الكتب (8 عارضين من دور النشر) وذلك في حَرَم المدرسة، كما مُنحوا فرصة المطالعة الحرّة لمدّة 15 دقيقة يوميًّا، ضمن مشروع "صمتًا، نحن نقرأ"

من ناحية أخرى شاركت الصفوف كلّها في عدّة نشاطات ومشاغل كتابة وتأليف شريط مصوّر، مع: كارولين طربيه، رينه توما، بول دوهو، نسرين عجيل، رالف ضومط، حنان منيّر، وآخرين، عرّفوا التلاميذ على مبادئ فنّ الكتابة والمطالعة بشكلٍ مختلف.

مباريات في الإملاء، في الخطّ، وفي الترجمة، سمحت للصغار والكبار بإظهار مهاراتهم الأكاديميّة. ومباريات أخرى استدعَت ثقافتهم العامّة، وقد لاقت نجاحًا بيٍّنًا: "احزر عنوان الرواية"، "عندما توحّدنا الكلمات"، "لعبة الأهرام"، إضافةً إلى اللعبة الشهيرة "أسئلة للبحث عن بطل" (وهذا العام كان البحث عن بطل صغير أيضًا، نظرًا إلى مشاركة الأساسيّ الثالث) أمّا بالنسبة إلى المواهب الأدبيّة والفنّيّة، فقد كانت هناك مباريات وألعاب في مختلف الأنواع: الملصقات الإعلانيّة، الغناء والرقص، "قل لي عشر كلمات"، "عشر كلمات... وخيالك" إضافةً إلى لقاءات مع مؤلّفين: كارول عجمي مع الثانويّ الثاني، وألكسندر نجّار (في 1 نيسان) مع الأساسيّ الثامن.

موعدان مهمّان للمرحلة الثانويّة: الثلاثاء 12 آذار، لقاء مع السيّد سرج تيلمان، مستشار مساعد للتعاون والنشاط الثقافيّ في بيروت، ودكتور في التاريخ المعاصر، وفي اللاهوت والعلوم الدينيّة. والخميس 14 آذار، مداخلة سعادة النائب بيار بو عاصي، بعد مباراة حول حقوق الطفل، برعاية جمعيّة "كمال بطل". وقد أظهر تلامذة المرحلة الثانويّة كفاءتهم في الإصغاء المميّز، كما أنّ المحاضرَين توسّعا في عرض أفكار تتناول عدّة مجالات: الثقافة، الأدب، التاريخ، السياسة والاجتماع...

واختُتم الأسبوع بعرض مشهديّ رائع، بعنوان "تحيّة إلى أزنافور" تمّ في ختامه إعلان أسماء الفائزين في مختلف المباريات، حيث هنّأهم الأب الرئيس الخوري بيار أبي صالح، والأب القيّم الخوري طوني كرم، في حضور السيّدة منى نعمة رئيسة جمعيّة "التبادل الثقافيّ".