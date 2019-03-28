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مخزومي: جمعية الصناعيين دقت ناقوس الخطر لدى إعلانها حالة طوارئ صناعية

28
MARCH
2019
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أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أن جمعية الصناعيين دقت ناقوس الخطر لدى إعلانها حالة طوارئ صناعية.


وقال مخزومي إنه كرجل صناعة يعتبر أيضاً أن الصناعة في خطر، سواء من خلال تجربته في مصنعه في عكار أم من خلال تجارب رجال الصناعة في لبنان، محذراً من أن الصادرات الصناعية تراجعت من 4.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار مع إقفال ما يقارب 400 معمل في مختلف المناطق اللبنانية، وكثير من المعامل متعثرة وفي طريقها إلى الإقفال، ومعتبراً أن ما يجري هو تشريد لآلاف العاملين وعائلاتهم.


وتساءل مخزومي عن الخطة التي تحمي وتؤازر، وقال: هل الخطة تكمن في بروتوكولات غير مدروسة مع الخارج لا تحمي الإنتاج ولا تؤازره؟ داعياً إلى تطبيق قانون إعطاء الأفضلية للصناعات المحلية وأن لا تبقى القوانين دون مراسيم حكومية، وحبراً على ورق كما حصل في آخر 25 سنة. ودعا ايضاً إلى دعم القطاع الصناعي من أجل توفير فرص عمل للشباب الذي ييأس ويهاجر.


يجدر التذكير، أن مخزومي وقع على مذكرة التفاهم الصناعية التي وضعتها جمعية الصناعيين والتي من المقرر تسليمها إلى كل من الرؤساء الثلاثة والكتل النيابية في مجلس النواب.

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