بطيش إستقبل سفيري كندا والأرجنتين وزوارا عرض معهم شؤون القطاع

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، بعد ظهر اليوم، سفيرة كندا ايمانوييل لامورو في زيارة برتوكولية، تم في خلالها البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وتطرق البحث الى المساعدات التي تقدمها كندا للبنان في قطاعات التنمية ومشاريع الاستقرار الاجتماعي ومساعدة القوى الامنية والمساهمة في مشاريع حقوق الانسان.



كما التقى بطيش سفير الارجنتين موريسيو أليس وعرض معه للعلاقات التجارية بين لبنان والارجنتين وامكان تطوير التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية وتسريع المفاوضات المتعلقة باتفاقية الميركوسور.



واستقبل بطيش وفدا من طلاب جامعة سيدة اللويزة فرع الاعلان والتسويق، في حضور مدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس وعرض عليه أفكارا لاعلان ترويجي يحضره الطلاب في الجامعة يشجع على اعتماد العدادات وحماية المستهلك.



وأبدى بطيش اعجابه بـ"عملهم وإلتزامهم بالشأن العام وحرصهم على المشاركة بالتوعية"، منوها بـ"الطاقات الشابة التي يزخربها لبنان والتي نراهن عليها".



وكان بطيش استقبل: وفد مصلحة رجال الاعمال في "القوات اللبنانية" واتحاد الكرمة والنبيذ اللبناني برئاسة ظافر شاوي.