الرئيس عون عرض مع وفد من البنك الدولي خطة النهوض الاقتصادي

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من البنك الدولي ضم نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد فريد بلحاج والمدير الاقليمي ساروجكومار ومساعد نائب الرئيس السيد ريشار عبد النور. وحضر عن الجانب اللبناني رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان والنائب الان عون والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون الهاشم والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وتم خلال اللقاء، عرض الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وعمل البنك الدولي والخطط الموضوعة للنهوض بالاقتصاد اللبناني ومساهمة البنك الدولي فيها.