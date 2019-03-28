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لقاء بين البنك الدولي وعدد من رؤساء اللجان النيابية: الكهرباء والموازنة وسيدر والاصلاحات ومشاريع بقيمة مليارين و200 مليون دولار

28
MARCH
2019
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التقى في قاعة لجنة المال والموازنة في ساحة النجمة وفد البنك الدولي برئاسة نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج والمدير الإقليمي ساروج كومار، يرافقهما خبراء في مختلف القطاعات من مال واقتصاد وبيئة واشغال، مع عدد من رؤساء اللجان النيابية، وهم  رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط نعمت افرام، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ياسين جابر، ورئيس لجنة البيئة مروان حمادة، ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه نزيه نجم، ورئيس لجنة شؤون المهجرين جان طالوزيان، ورئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية عاصم عراجي.
 
وتركّز البحث على أولويات البنك الدولي في لبنان وتتمحور حول الكهرباء والموازنة واصلاحاتها ومؤتمر سيدر باستثماراته واصلاحاته، والمشاريع القائمة حالياً والتي تنفّذ بقيمة مليار و300 مليون دولار، وأخرى تنتظر اقرارها في المؤسسات الدستورية بقيمة 900 مليون دولار.
 
وجرى التوافق على متابعة العمل والتنسيق المستمر مع البنك الدولي في ما يتعلق بالمشاريع المقدمة لدعم لبنان، وذلك بالتعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيما لناحية اقرار الاصلاحات المطلوبة وتنفيذها ومتابعة مسار كافة المشاريع القائمة والمرتقبة بين البنك الدولي ولبنان.
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