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3 أولويات شدد عليها البنك الدولي في بعبدا... ما هي؟

28
MARCH
2019
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افادت معلومات "المركزية" ان وفد البنك الدولي اكد خلال لقاء بعبدا - الذي ضمّ قبل الظهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج والمدير الاقليمي ساروج كومار، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان والنائب الان عون- ان اهتماماته الاساسية في لبنان تتمحور حول ثلاثة مواضيع:

 

١- الكهرباء وهي أواوية لهم كما للبنان. وكما ان الاصلاحات أساسية للبنان، فهي أيضاً كذلك للبنك الدولي. ونوه الوفد بالعلاقة الممتازة مع وزيرة الطاقة ندى البستاني واكد استعداد البنك الدولي لتقديم المساعدة في هذا القطاع، لاسيما لجهة امكانية التمويل.

٢- الموازنة وانعكاسها على الحالة الاقتصادية والتي يعتبرها البنك الدولي الباب الوحيد للولوج الى الاصلاحات البنوية المطلوبة لاستعادة الثقة بلبنان واطلاق المشاريع والتمويل التي ينوي البنك الدولي تنفيذها في لبنان بالتعاون مع الحكومة اللبنانية.

٣- مشاريع المياه، ومنها سدّ بسري، وهو من اكبر المشاريع التي مولها البنك الدولي والتي تحتاج الى مبادرة حكومية لتذليل العقبات امام تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدني.

وفي النهاية اكد الوفد على دعم لبنان ورئيسه في الخطوات الاصلاحية التي ينتهجها والاستعداد لايصال هذه الرسالة في مؤتمره السنوي المقرر في شهر نيسان المقبل والذي سيشارك فيه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بالاضافة الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر.

المركزية
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