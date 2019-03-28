ما حقيقة قدوم "عاصفة هوجاء" غداً؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة أحيانا ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1800 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر أحيانا.

(لا صحة للاخبار عن قدوم عاصفة هوجاء تحمل كميات هائلة من الامطار، كما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام، انما منخفض جوي ربيعي بارد نسبيا يحمل امطارا متقطعة).

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة أحيانا ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وتلامس ال 1300 متر خلال الليل.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الارز من -1 الى 8 درجات، في الداخل من 8 الى 19 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 22,7 ملم 605,4 ملم 1053,7 ملم 750,0 ملم

زحلة 10,9 ملم 428,7 ملم 913,4 ملم 570,0 ملم

بيروت 5,8 ملم 438,5 ملم 912,6 ملم 758,0 ملم

صور 0,2 ملم / ملم 773,3 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا سرعتها بين 15 و30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 18درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05,32 ساعة غروب الشمس: 17,55