وزير العدل تفقد قصر العدل في جونيه: سأعمل ما بوسعي لاملاء الشواغر وايجاد الحلول

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قام وزير العدل البيرت سرحان بجولة تفقدية في قصر العدل في جونيه، حيث جال في ارجائه واطلع على سير العمل والتجهيزات والحاجات المطلوبة.

وقال الوزير سرحان بعد الجولة: "سأعمل ما بوسعي لاملاء الشواغر وايجاد الحلول المناسبة رغم صدور قانون بعدم التوظيف، سنعمل على تجهيز قصور العدل ببرنامج المكننة الذي سيؤمن الخدمات اللازمة، وأنا لا أميز بين كبير وصغير امام القضاء ولا غطاء على احد".

ولفت الى "اننا لا نستطيع ان نتكلم عن شبهة في ملف القضاة قبل انتهاء التحقيق، فالمتهم بريء الى ان تثبت ادانته"، مشيرا الى "ان التفتيش القضائي، وكل المراجع يقومون بواجباتهم وقريبا ستظهر النتائج".