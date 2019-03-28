بالصورة - "خود المصاري وجيب صاروخ، بحبك!.. رسالة من طفلة الى السيد نصرالله!

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نشر احد الناشطين على موقع "فايسبوك" منشوراً اشار فيه الى ان طفلة تدعى حوراء بدأت بجمع الاموال في "قجة" نقود لاقامة "حفل تكليف" بعد ثلاثة اشهر ودعوة رفيقاتها واصحابها حيث سترتدي الحجاب، وفق ما أفادت قناة "الجديد".

وبحسب ما اشار اليه الناشط فان حوراء قررت الغاء الحفل وفتح "القجة" للتبرع بما في داخلها الى المقاومة.

وقد ارفق المنشور بصورة لـ"القجة" وبجانبها نقوداً ورسالة كتبتها حوراء لهذه الغاية الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، تقول فيها: "سيد حسن رح اتكلف بدون احتفال، خود المصاري وجيب صاروخ".

واضافت الطفلة: "بدي من ماما 25000 ليرة بس تقبض بعطيك هني.. بحبك يا سيد ".