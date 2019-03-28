خاص - الأسقف الماروني.. والخطر الكياني الأول

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أكثر من ملف هذه الأيام على طاولة نقاشات البطريركية المارونية. فالكنيسة التي على تماس مع هواجس الناس، لا تكتفي بالاستماع الى الشكاوى التي تردها من الرعايا المنتشرة في لبنان وسائر المشرق، بل تعمل على تكوين ملفات للخروج بطروحات واضحة في شأنها، تبحثها في اللقاءات السياسية والديبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، المعلن منها، وما يبقى داخل غرف مغلقة.

وفي زحمة الملفات، يتقدّم ملف النزوح السوري كأولوية الأولويات في ما يهدد الكيان اللبناني، بحسب ما يكشفه أحد الاساقفة لل"tayyar.org". وبعيداً من الاصطفافات المعتادة في مقاربة الملفات على الساحة اللبنانية، يرى الأسقف المعني أن المطلوب طرح السؤال التالي: "أين تكمن مصلحة لبنان؟"، ويعتبر أن في الإجابة يبدأ الحل.

فالبطريركية المارونية ترى أن "من المؤسف أن تصبح عودة النازحين الواجبة، موضوع تجاذب او خلاف سياسيين، فذلك يشجعهم على البقاء، لأن الحياة في لبنان افضل لهم من كل الجوانب". كما ان الخلاف اللبناني-اللبناني في مقاربة ملف النزوح، "يحمل الأسرة الدولية على التصلّب في نظرتها الداعية الى الحلّ السياسي في سوريا قبل عودة النازحين".

وبعد هذا الرأي، يكرر الأسقف المعني طرح السؤال التالي: أين تكمن مصلحة لبنان؟ وفي الإجابة، يعود الاسقف الى تجربة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "الذين ينتظرون الحلّ السياسي منذ 71 عاماً، ما ما يأتى عن ذلك من مشكلات سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية".

ويسأل الاسقف "هل نكرر الأخطاء؟"، ويجب "من الطبيعي أن يكون اللبناني قد أخذ العبر المؤلمة منذ العام 1948، ما يحتّم عليه مقاربة الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011، بنظرة سيادية لبنانية". ويؤكد الأسقف الماروني "ان علينا المطالبة بفصل الحلّ السياسي عن عودة النازحين، لئلا يكون مصيرهم مثل الفلسطينيين"، ويقول " لننطلق من البيت الماروني الداخلي، ونتوسّع في طرحنا في سبيل المصلحة الوطنية. فبكركي تقود مسار الاتفاق على رؤية واحدة وخطة واحدة في ملف النزوح تنطلق من ثوابت العودة في اسرع وقت ممكن، من خلال كل السبل المتاحة. أما غير ذلك، فالمستقبل لن يكون لصالحنا اذا استمرت الأمور على ما هي عليه".