أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 28 آذار 2019

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الجمهورية



إتصل مرجع مسؤول بمرجعين سياسيين، وخرج بانطباع إيجابي حول مسار العمل الحكومي والموازنة بشكل عام في الأسبوع المقبل.

أكد دبلوماسي أوروبي أنّ لبنان قادر على إعادة تحسين تصنيفه الإقتصادي في إطار تنفيذ خطة عمل إتفق عليها الرؤساء الثلاثة.

عادت العلاقة بين جهة سياسية فاعلة وأحد النواب الى طبيعتها بعد سلبيات إعترتها أثناء تأليف الحكومة.

البناء



كواليس

قالت مصادر أممية انّ ممثلي دول كبرى في الأمم المتحدة أعربوا عن إصابتهم بمفاجأتين كبيرتين في يوم واحد أمس… الأولى هي الإعلان الأميركي عن الإعتراف بـ «السيادة الإسرائيلية» على الجولان السوري وما يعنيه من إسقاط رسمي للتفاوض كمشروع يمنع الحرب في المنطقة دون بديل، والثاني الإعلان عن وصول طائرات عسكرية روسية إلى فنزويلا وما يعنيه من قرار روسي بتخطي الخطوط الحمراء التي كانت تحكم الحرب الباردة في أيام الإتحاد السوفياتي.