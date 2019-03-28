عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 28 آذار 2019

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الأخبار

جيش «اسرائيل» يحتمي بـ«المدنيين»

‫من يعطّل الموازنة؟

‫الغبيري تتهم «الغولف» بالتهرّب من الرسوم البلدية

‫عدوان إسرائيلي جديد في حلب... ورفض لـ«قرار ترامب» في مجلس الأمن

الجمهورية

توافق على موازنة إصلاحية..وتشجيع فرنسي للإستفادة من سيدر

لا عودة قريبة للنازحين السوريين

البناء

موسكو ترسل طائرات حربية ومئات الخبراء إلى فنزويلا... وترامب يتعهّد بإخراجهم

غارات «إسرائيلية» ليلية شمال حلب... والدفاعات الجوية تسقط عدداً من الصواريخ

حملة قواتية عنيفة على رئيس الجمهورية... تبدأ بالكهرباء وتطال زيارة موسكو



L'orient le Jour

« C’est Beyrouth » que seize artistes racontent à Paris

Guterres appelle Beyrouth à intensifier ses efforts pour entreprendre des réformes

L’État islamique, après le califat