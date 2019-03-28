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هذا هو الخطر الكارثي للعصائر المحفوظة والمياه الغازية

28
MARCH
2019
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حذر طبيب قلب فرنسي شهير من المخاطر الشديدة التي يسببها تناول العصائر المحفوظة والمياه الغازية على أجهزة الجسم ، وخاصة القلب وما يتصل به من الشرايين والأوردة.

وقال الدكتور"جيوم والتر" أخصائي أمراض القلب والشرايين بجامعة "أفينيون" الفرنسية إن السكر الموجود في الصودا والمياه الغازية والعصائر يؤثر على أجهزة الجسم بطرق مختلفة، أولها أنه حينما ترتفع نسبة الجلوكوز في الدم فإنها تدمر الجدار الداخلي المطن للشرايين وبالتالي يضعفها ويجعلها أكثر عرضة لتراكم الكوليسترول عليها بسبب هشاشتها.

ثم يبدأ الكوليسترول تدريجيا بتكوين كتل من "أثيروم" تعمل على انسداد الشرايين والأوردة مما يسبب الجلطات.

وحينما تصل زيادة السكر في الدم بشكل مستمر ومنتظم يؤدي ذلك إلى اضطراب الجسد كله، اضطرابا يبدأ من زيادة الوزن ثم زيادة ضغط الدم ثم الإصابة بمرض السكري وهي عوامل تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

ويشرح "د. جيوم والتر" ما الذي يحدث للجسم حينما نشرب المياه الغازية أو العصائر المحفوظة: في هذه المشروبات لا توجد ألياف غذائية، وهذه الألياف هي التي تقلل من سرعة امتصاص السكر في الدم، لذلك نجد أن امتصاص السكر يحدث بشكل سريع ومباشر في الدم، مما يزيد مادة "الجليسيما" في الدم أكثر من تناولك قطعة حلويات بها نفس كمية السكريات.

ويضيف الدكتور "والتر": إن للأوردة والشرايين في جسم الانسان قدرة على تكييف قطرها حسب احتياج الدم وأعضاء الجسم، لكن عبوة واحدة من المياه الغازية كافية لأحداث اضطراب مؤقت لهذه الخاصية الطبيعية ولمرونة الشرايين.

ويشرح الطبيب والباحث الشهير أنه يمكن ملاحظة هذا الاضطراب والضرر أيضا عند الشباب والأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.

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