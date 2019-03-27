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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

بمزيد من الأسى واللوعة، ننعى إليكم النوايا الحسنة التي دأب البعض على إشاعتها منذ مدة، تحت عنوان مد اليد لإنقاذ البلاد، وأول الغيث الذي كان منتظرا، إطلاق العمل المشترك لإنهاء مأساة الكهرباء المستمرة منذ ما بعد الحرب، والتي أدخلها بعض الأفرقاء في آتون حملات الانتخاب الأخيرة، بعد عرقلة طويلة مارسها آخرون على مدى سنوات، منعا لتطبيق خطة جاهزة أعدت بالتعاون مع جهات دولية معروفة.

فعوض أن يكون الجميع قلبا واحدا، لإنقاذ الوطن من الأخطار التي تتهدده، ولاسيما في ظل ظروف اقليمية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، وفي ظل أزمة النزوح الخانقة التي طرحها رئيس الجمهورية في موسكو، والإرهاق الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان لأسباب موروثة شتى، فضلا عن الفساد المستشري منذ عقود... عاد البعض إلى اجترار أولوياته السابقة، وعلى رأسها الكسب السياسي، ولو على حساب الحقيقة، ومصلحة لبنان.

من ناحية سمير جعجع، منذ عشر سنوات لا يتم العمل على إصلاح الكهرباء، وإنما جوهر المسألة كان البواخر، وبعض الأمور التي تدور حول هذه البواخر، كما قال اليوم.

أما من ناحية وزارة الطاقة، فتنديد بما وصفته الوزيرة ندى البستاني في تغريدة بالهجمات الهدامة على خطة الكهرباء من قبل بعض الافرقاء بغية التشويش وتكوين فكرة سلبية ومغالطة لدى الرأي العام. وختمت بستاني بالقول: ليتهم يحصرون تعليقاتهم واستفساراتهم ضمن اللجنة الوزارية المختصة بدل ادعاء بطولات وهمية أمام الاعلام، وتبقى يدنا ممدودة للتعاون البناء لحل يفرح كل اللبنانيين.





مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

الرحلة الرئاسية الى موسكو كانت ناجحة والتعاون اللبناني-الروسي استراتيجي وله تتمة في تقديم المساعدات والهبات العينية.

وفي تشيكيا محادثات لوزير الخارجية جبران باسيل في سياق تفاهم على أوجه التعاون..

وفي بيروت إرجاء رئيس البرلمان الجلسة العامة التي كانت مقررة الجمعة بسبب الوضع الصحي للرئيس الحريري.

وفي بيروت ايضا إطلاق جمعية الصناعيين حال الطوارئ.

والى موسكو توجه مفتي الجمهورية اللبنانية للمشاركة في مؤتمر رابطة العالم الاسلامي.

وفي شأن الكهرباء معمل دير عمار متوقف ومعمل الزهراني يتوقف في الساعات المقبلة رغم الصرف المالي لشراء الفيول في وقت لا تساعد أحوال الطقس على تفريغ حمولة السفن، ووزارة الكهرباء كشفت في بيان لها ان خطة الكهرباء تعرقلت في عدة مراحل.

وفي الخارج هدوء حذر على حدود غزة بعد التصعيد الخطير واستشهاد فلسطيني في الضفة الغربية برصاص إسرائيلي.

وفي الجزائر لا موافقة من المعارضة على اقتراح رئيس أركان الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور

وفي الرياض محادثات بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.

وفي إيران جولة للرئيس روحاني على مناطق الفيضانات في المنطقة الشمالية.

ووسط ذلك مجلس الأمن انعقد حول الجولان وغزة.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفوزيون ان بي ان"

سئل الجبل من أين علوك فأجاب من الوادي، هي العبارة التي استعارها رئيس مجلس النواب من الأديب ميخائيل نعيمة تعليقا على القرار الأميركي بضم الجولان الى الكيان الإسرائيلي قائلا هذا هو الحال بالنسبة للعرب الذين أوصلوا الوضع الى ما هو عليه مستذكرا ما قاله من الأردن من أن الحل الوحيد في المنطقة هو المقاومة وفقط المقاومة.

ولمقاومة المحظور الذي يمكن أن يؤدي الى اختلال التوازن وإصابة الدولة بأعراض الدوخة كان تأكيد من الرئاستين الأولى والثانية على الأولوية لإقرار الموازنة أولا وثانيا وعاشرا وتحذير من الرئيس بري من عدم القيام بذلك بأسرع وقت ممكن بعد إضاعة الفرصة الذهبية التي كانت متاحة لإنجازها قبل تأليف الحكومة موازنة تخفض العجز بنسبة تزيد على الواحد بالمئة.

وكشف الرئيس بري أنه يجري لقاءات واتصالات عدة من أجل مقاربة موضوعية للوضع الاقتصادي الصعب والدقيق وإنقاذ البلد من خلال اجراءات تحول دون الوصول الى ما لا يحمد عقباه على أن لا تكون هذه الإجراءات على حساب الاستقرار المعيشي لذوي الدخل المحدود.

على أي حال فإن هذا الأسبوع خرج من عداد الوقت الضاغط في الاستحقاقات الداخلية بسبب غياب رئيس الحكومة سعد الحريري ووضعه الصحي، لا جلسة لمجلس الوزراء غدا وجلسة الأسئلة والأجوبة التي أجلها الرئيس بري من الأربعاء الى الجمعة عاد وأجلها مرة ثانية من دون تحديد موعد لها، وبالتالي تأجل البحث في ملفات عدة وفي مقدمها خطة الكهرباء التي لم تجتمع اللجنة المكلفة دراستها سوى مرة واحدة.

لكن الكهرباء لم تنقطع والبواخر أفرغت الفيول أويل لتزويد المعامل بالطاقة كما تأجل إلى جلسة الحكومة الأسبوع المقبل ملف تجديد أو تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان وسط معلومات للـNBN عن توافق على ثلاثة منهم الشيعي والسني والدرزي فيما الأرمني ما زال موضع بحث.

وإلى غزة المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة هكذا عقب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على العدوان الاسرائيلي الأخير وهو يقف على ركام مقر رئاسة الحركة الذي دمر بغارة اسرائيلية منذ يومين مؤكدا أن القرارات الأميركية لا يمكن أن تمرر على الشعوب العربية والاسلامية.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

بعد بيان الامين العام لحزب الله وتوضيحه مخاطر القرارات الترامبية الداعمة للصهيونية ، خطوات مطلوبة شعبيا وسياسيا تقي المنطقة تكاثر التنازلات واسقاط ما بقي من المحرمات. اقرب المحطات القمة العربية في تونس بعد ايام، فهل من جرأة لدى ساستها وقادتها على الرد بسحب ما سميت يوما في بيروت بمبادرة السلام العربية، بعد اعتداء ترامب على حق سوريا في الجولان، واهداء القدس للاحتلال، فيما العين على كل الضفة المحتلة، والسيف فوق غزة وغيرها؟

في قراءة مقابلة، هل ما فعله ترامب لصالح الاحتلال قد يصب في ايجابيات مستقبل الامة وتاليا زيادة الرهان على المقاومة في استعادة حقوقها، كما استعادت الارض في لبنان من الاحتلال، وفي سوريا والعراق من الارهاب الاميركي الصنع والاستثمار؟

…

في قضايا لبنان، انشغال بملف النازحين، وبعد قمة الرئيسين عون وبوتين تركيز على مسار المبادرة الروسية وترجمة طلائع تنفيذها بمؤتمر جامع شامل في بيروت تكون فيه روسيا الى جانب سوريا وايران والاوروبيين ايضا بحثا عن حلول تنفك من القيود الاميركية، ولا تنتظر الحل السياسي .

ازمات اخرى اكثر شدة يريد اللبنانيون الاسراع في حلها اقتصاديا وماليا ومعيشيا، ولكن ليس على حساب جيب ذوي الدخل المحدود كما اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي. وقبل اللقاء بساعات علق رئيس المجلس على مواقف وزير الخارجية الاميركي من بيروت بكلمات مختصرة: بومبيو لم ياخذ من لبنان سوى البيان الذي قرأه.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

لا حكومة ستعقد هذا الأسبوع، ولا جلسة مساءلة نيابية لها ستلتئم، مثلما كان مقررا، لحين عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الخارج، بعد إستكمال فترة الاستراحة، إثر العملية التي خضع لها قبل أيام، في وقت تواصلت فيه إتصالات التهنئة بسلامته.

وبالانتظار، فإن الملفات من سياسية الى إقتصادية فإجتماعية شكلت محور اللقاءات والاجتماعات والمواقف للعديد من القوى والشخصيات من النزوح الى الكهرباء وصولا الى القضايا الصناعية والاقتصادية.

صناعيا، إعلان حال الطوارى والتأهب، حماية للقطاع وإنقاذا له. كهربائيا، تساؤلات ومواقف بشأن خطة الكهرباء المطروحة، تستدعي ردا تويتريا من الوزيرة المعنية قالت فيه: ليتهم يحصرون تعليقاتهم وإستفساراتهم ضمن اللجنة الوزارية المختصة، بدل إدعاء بطولات وهمية أمام الاعلام.

أما نيابيا، فدعوة من الرئيس نبيه بري للاسراع في إقرار الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب، مع إعلانه البحث مع المعنيين والخبراء للوصول الى مقاربة موضوعية للوضع الإقتصادي الصعب والدقيق، وإنقاذ البلاد من خلال إجراءات تحول دون الوصول الى ما لا تحمد عقباه.

أما في الملف القضائي، وفي إطار مكافحة الفساد، فقد ختم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته في أربعة ملفات متلازمة ومتشعبة في جنح وجنايات تتعلق بتقاضي رشى مقابل تسهيل شبكات دعارة وميسر، وتسهيل مرور مروجي مخدرات ومطلوبين، واختلاسات وعمليات نصب واحتيال وترويج، والاتجار بالمخدرات وتزوير شهادات جامعية.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

افرغت السياسة واهلها الدولة اللبنانية من معظم مقوماتها، وجعلتها بفعل المهاترات وبفعل تسرب الفساد الى بنيتها، في وضع اجتماعي واقتصادي ومالي خطير.

فبعد الحديث العلني عن رداءة الوضع الاقتصادي، والحرص على عدم الخوض في دقة الوضع المالي، يبدو ان لا شيء سيبقى بعيدا من الاضواء، لان الوضع المالي يتأزم بشكل كبير، ولعل ابرز الاشارات على ذلك ارقام عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ في الشهرين الاولين من عام 2019، مليارين و300 مليون $، في مؤشر اكثر من سلبي على وضع المالية العامة.

امام هذه الارقام، المطلوب التحرك سريعا: فالحكومة التي دخلت عمليا شهر العمل الثالث لم تخط فعليا اي خطوة اصلاحية، على الرغم من معرفة الجميع ان العالم كله مصر على بدء الاصلاحات، ومن ضمنها تحضير موازنة تضبط العجز.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

تأجيل جلسات مجلس الوزراء الخميس وتأجيل جلسة الاسئلة والاجوبة التي كانت مقررة الجمعة في مجلس النواب الى اجل غير مسمى طيرا فرصة ثمينة على الدولة اللبنانية لإستلحاق تأخيرها في معالجة مشاكلها الكبيرة كهربائيا وانمائيا هذا في السيئ، اما في فضائل هذا التأخير انه اجل احتكاكات حقيقية وهطيرة كانت ستحصل فرق صفيح ساخن عنوانها ان بعض الافرقاء يكتم تحفظ عن ما اعتبره محاولة جنوح بلبنان الى المحور الثلاثي الروسي - الايراني - السوري حصلت في موسكو اذ تم اطلاق مواقف رئاسية لا تحظى بإجماع وطني من شأنها اخراج لبنان من الحضن العربي والاجماع الدولي من خلال تبني رؤية مؤتمر سوتشي واسقاط مرجعية جنيف في شأن العلاقة مع نظام الاسد وسبل حل الازمة السورية، اضافة الى الاعتراض على مفردة الاقلية المسيحية في الشرق.

في انتظار عودة لبنان من النقاهة الى العمل، وفي ظل امتناع الحكومة عن اعلان حال طوارىء سياسية وانمائية، رغم كل الطوارىء الداخلية والمحيطة اعلنت الهيئات الاقتصادية حال طوارىء صناعية بعدما بلغ القطاع حد الاختناق بفعل ثلاث آفات: غياب الرعاية الرسمية، اغراق السلع الاجنبية، والمنافسة الداخلية غير العادلة من قبل التاجر المحمي المهرب.

تزامنا السجالات على اشدها بين التيار الحر والقوات حول كيفية معالجة ازمة قطاع الكهرباء ما ينذر بجلسات كهربائية ب"فولتاج عالي" في اللجنة الوزارية المولجة هذا الملف، وفي مجلس الوزراء ما لم يتم تبريد الحماوة.

دوليا مآل 1701 وموافقة واشنطن على ضم اسرائيل للجولان على طاولة مجلس الامن في الشق الاول، يتحدث التقرير الاممي عن تقصير لبناني في متابعة ملف انفاق حزب الله، وفي الثاني رفض مجلس الامن الخطوة الاميركية، واعتبر ان الواقع في الجولان المحتل ترعاه القرارات الدولية ولا شرعية لما يناقضها او يخرج عليها.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

مال قلب رئيس الحكومة فأجل لقاء الأربعاء خميس الوزراء وبظهره جمعة الحساب .فلا أسئلة ولا أجوبة حتى استعادة العافية. وبالسلامة.أما المساءلة فجرت اليوم افتراضيا، واندلعت شرارة السجال بين لبنان القوي بزعامة وزيرة الطاقة ندى البستاني والجمهورية القوية بقيادة الدكتور سمير جعجع .وبين الهجمات الهدامة على خطة الكهرباء والاتهام بالتعطيل لمن لا يملك في الحكومة عشرة وزراء . جاء الإسناد على شكل تغريدة من نائب لبنان القوي إدي معلوف فكتب الى جعجع: "لا بالطب، ولا بالخيارات الإستراتيجية صاب،بالعد، ما بتفهم عليه، بملف النازحين، حدث ولا حرج. وجاي ينظر بالكهرباء". إلا أن المس الكهربائي بين التيارين لم يأت من فراغ بل من وعد بزيادة ساعات التقنين بعد توقف معمل دير عمار والزهراني على الطريق. بسبب نفاد مادة الفيول أويل.

والمادة عائمة في عرض البحر تنتظر مستحقاتها كي تفرغ حمولتها.وهكذا دواليك . "بابور رايح وبابور جايي" والكهرباء معلقة على خطط قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى . وحلول موقتة دامت وتدوم وتدوم بالمولدات حيث ثبت بوجه ثلاثين عاما مضت أن الحلول الموقتة لم تكن سوى مدخل الى السمسرات والسرقات على متن بواخر.وفي قلب بنية تحتية مهترئة لتمديدات بلغت سن اليأس . لا حل لمعضلة الكهرباء إلا بحل مستدام كي لا يبقى المواطن رهين الفاتورتين.

وفيما يعيش لبنان ظلام العصور الوسطى.سافر بالزمن إلى عوالم التطور الرقمي بذكاء صناعي في الأمن والدفاع حتى بات شريك الناتو.في حين يتأهب البقاع ليصبح مقاطعة للصين الشعبية على الأرض اللبنانية. والشمال يستعد نفسيا للمنطقة الاقتصادية الحرة بمكب مستحدث حولها كقيمة مضافة."هيدا لبنان" الصغير في محيط كبير يجري فرزه وضمه من القدس حتى الجولان وليس مستبعدا أن تكون مزارعنا وتلالنا المحتلة قد ضمت بشحطة القلم نفسها إلى الهضبة وهو ما كان رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود قد حذر منه.

فما فعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن ينسحب مفعوله على لبنان فحسب بل على غير دولة عربية لغاية في نفس توطين بعد تهجير. كل هذا يجري على أعتاب قمة عربية ستنعقد آخر الأسبوع في تونس . وأمام الزعماء العرب بضعة أيام لإعداد رد على مستوى الجرم الذي ارتكبه ترامب وحليفه نتنياهو بحق القدس والجولان. واتخاذ موقف موحد للتاريخ -على الأقل- بفرض عقوبات اقتصادية وإمساك الإدارة الأميركية من اليد النفطية التي تؤلمها . بدلا من الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار التي ضيعت فلسطين ومعها القدس وقتلت بغداد وتبرأت من دمشق . لعل الضرب في جامعة الدول العربية حرام. لكن ربما في الإعادة إفادة.وعلى ما قال الرئيس نبيه بري نقلا عن ميخائيل نعيمة :" سئل الجبل من أين علوك فأجاب من الوادي وهذه هي الحال بالنسبة الى العرب الذين أوصلوا الوضع الى ما هو عليه " .



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