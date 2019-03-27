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بمزيد من الأسى واللوعة، ننعى إليكم النوايا الحسنة التي دأب البعض على إشاعتها منذ مدة، تحت عنوان مدِّ اليد لإنقاذ البلاد، وأول الغيث الذي كان منتظراً، إطلاق العمل المشترك لإنهاء مأساة الكهرباء المستمرة منذ ما بعد الحرب، والتي أدخلها بعض الأفرقاء في آتون حملات الانتخاب الأخيرة، بعد عرقلة طويلة مارسها آخرون على مدى سنوات، منعاً لتطبيق خطة جاهزة أعدت بالتعاون مع جهات دولية معروفة.



فعوض أن يكون الجميع قلباً واحداً، لإنقاذ الوطن من الأخطار التي تتهدده، ولاسيما في ظل ظروف اقليمية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، وفي ظل أزمة النزوح الخانقة التي طرحها رئيس الجمهورية في موسكو، والإرهاق الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان لأسباب موروثة شتى، فضلاً عن الفساد المستشري منذ عقود... عاد البعض إلى اجترار أولوياته السابقة، وعلى رأسها الكسب السياسي، ولو على حساب الحقيقة، ومصلحة لبنان.



من ناحية سمير جعجع، منذ عشر سنوات لا يتم العمل على إصلاح الكهرباء، وإنما جوهر المسألة كان البواخر، وبعض الأمور التي تدور حول هذه البواخر، كما قال اليوم.



أما من ناحية وزارة الطاقة، فتنديد بما وصفته الوزيرة ندى البستاني في تغريدة بالهجمات الهدّامة على خطّة الكهرباء من قبل بعض الافرقاء بغية التشويش وتكوين فكرة سلبيّة ومغالِطة لدى الرأي العام. وختمت بستاني بالقول: ليتهم يحصرون تعليقاتهم واستفساراتهم ضمن اللجنة الوزارية المختصة بدل ادّعاء بطولات وهميّة أمام الاعلام، وتبقى يدنا ممدودة للتعاون البنّاء لحلّ يفرح كلّ اللبنانيين