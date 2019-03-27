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اجتماع في الخارجية تحضيرا للاجتماع الوزاري الثلاثي الأول بين لبنان وقبرص

27
MARCH
2019
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 عقد اليوم، في وزارة الخارجية والمغتربين، اجتماع ضم مدير الشؤون السياسية والقنصلية في الوزارة السفير غدي الخوري ومدير مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا في الخارجية القبرصية السفير اندرياس كاكوريس ومديرة الشؤون الاقتصادية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط في الخارجية اليونانية السفيرة ايليني ميكالوبولو، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الثلاثي الأول على مستوى وزراء الخارجية الذي سينعقد في العاشر من شهر نيسان المقبل في بيروت، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الثلاث والتحضير للقمة الثلاثية التي تنوي قبرص استضافتها. وشدد المجتمعون على أهمية الاجتماع الثلاثي وعلى ضرورة أن يخرج بنتائج مثمرة من شأنها أن تعبد الطريق أمام عقد أول قمة ثلاثية بين الدول الثلاث.

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