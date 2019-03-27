الدكتور جوزف طربيه يحصد جائزة "الإنجاز مدى الحياة" من شركة فيزا العالمية

A + A -

كرّمت شركة "فيزا" العالمية الدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مجموعة الإعتماد اللبناني، تقديراً لجهوده الحثيثة ودوره المتميّز في تحديث العمل المصرفي والمالي وإرساء أنظمة وآليات سمحت بتطوير نشاطات البطاقات في الصناعة المصرفيّة في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط كما وتوسيع نطاق انتشارها.

جاء هذا التكريم الخاص والأوّل من نوعه في لبنان خلال حفل أقيم في 27 اذار2019 في المقر الرئيسي لبنك الإعتماد اللبناني بحضور السيد "أندرو تورى" الرئيس الإقليمى لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيزا بالإضافة إلى عدد كبير من مدراء الشركة والمصرف.

تسلّم الدكتور جوزف طربيه جائزة "الإنجاز مدى الحياة" LifeTime Achievement Award من السيد "اندرو توري" الذي هنأه على الإنجازات التي يقوم بها في القطاع المصرفي وصرّح "نحن نقدّر شراكة Visa مع الإعتماد اللبناني منذ أكثر من ثلاثين عاماً حيث كان المصرف رائداً في إصدار بطاقات فيزا المصرفية لعملائه منذ منتصف الثمانينيات، وفي إدخال أول شبكة لنقاط البيع الإلكترونية POS في التسعينات" .وأضاف قائلاً" " في العام 2010 عيّنت شركة فيزا العالمية مصرف الاعتماد اللبناني الوكيل المعتمد لتقديم خدمات تسوية المدفوعات لبطاقات فيزا العالمية الى المصارف اللبنانية."

ومن ناحيته ، شكر الدكتور جوزف طربيه شركة فيزا العالمية قائلاً: " انني انظر بكثير من الاعتزاز الى المحطات المهمة التي ميّزت الشراكة بين الاعتماد اللبناني وشركة فيزا العالمية والتي مهدّت الطريق لتطوير وتحديث آليات الدفع بواسطة البطاقات المصرفية في لبنان. نحن فخورون بانجازات مصرفنا وشراكتنا مع شركة فيزا العالمية ونتوجه بجزيل الشكر للقيمين على شركة فيزا لتقديمهم هذه الجائزة التي تؤكّد على تعاوننا المستمر ونجاحاتنا المشتركة. "