وزارة البيئة: هذا هو تصنيف لبنان البيئي عالمياً!

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة البيئة البيان الآتي " تتداول بعض وسائل الاعلام تقريراً نقلاً عن موقع NUMBEO عن حلول لبنان في المركز الخامس من بين الدول الاكثر تلوّثاً لعام 2019 وأنه جاء في الترتيب بعد منغوليا ومينامار وأفغانستان وبنغلادش، بينما كان في المرتبة الثامنة في العام 2018.

إن لبنان بحسب التقرير الصادر عن جامعة " ييل Yale " الاميركية في كانون الثاني من العام 2018 إحتل المركز ال 67 في العالم من حيث الاداء البيئي ، وهذا التقرير يصدر كل عامين بناء لدراسات بيئية دولية.أما بالنسبة الى الخطوات البيئية التي ستعتمد فهي ليست نتيجة تقرير يصدر فقط ، إنما تدخل في إطار الرؤية الاصلاحية البيئية للوزير فادي جريصاتي منذ تسلّمه حقيبة البيئة.

ومن هذا المنطلق، نناشد المواطنين والجمعيات البيئية والمختصين في شؤون البيئة التعاون مع وزارة البيئة من اجل بيئة سليمة وأكثر نظافة ".

وأرفق المكتب الاعلامي البيان بالعنوان الآتي : https://.epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline