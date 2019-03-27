باسيل: النموذج اللبناني المعتدل هو الأفضل لمقاومة الإرهاب

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أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى أنّ "النموذج اللبناني المعتدل هو أفضل نموذج لمقاومة الارهاب".



وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره التشيكي، قال باسيل: "وزير الخارجية التشيكية ثمّن دور لبنان في موضوع الارهاب، وأكدنا من جهتنا رفضنا للمظاهر العنفية وآخرها ما حصل في نيوزيلندا ونقول انه كما نجح لبنان بمواجهة التطرف الاسلامي فهو مستعد لمواجهة أي تطرف مسيحي أيضا".



وفي موضوع النزوح، قال باسيل: "أخذت تشيكيا موقفا رفضت فيه موقف الكوتا الذي أراده الاتحاد الاوروبي في التعامل مع النزوح، ونقدر هذا الموقف من منطلق انها عارضت القرار الاوروبي من منطلق تقديرها لمصلحتها الوطنية العليا على الرغم من تهديدها بالعقوبات"، لافتا إلى أنّ "تشيكيا كانت متفردة في إبقاء سفارتها وسفيرها في سوريا عندما انسحب الكثير من الدول وهي الآن ستقطف ثمار خطوتها اليوم عند عودة الدول لفتح العلاقة مع سوريا، من هنا نحضّ تشيكيا على رفض الخطوة الاميركية بنقل سفارتها الى القدس، وندعوها لاحترام القرارات الدولية المتعلقة بالنزاع العربي الاسرائيلي".