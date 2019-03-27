الجيش ينعي الرقيب أول الشهيد خشفه

A + A -

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، "الرقيب أول بركات علي خشفه الذي استشهد بتاريخ 26 / 3 / 2019 في محلة وادي خالد ــ عكار، أثناء قيامه بواجبه العسكري، وفي ما يلي نبذة عن حياته:



من مواليد 7 / 7 / 1982 مجدلا - عكار.

- تطوع في الجيش اعتباراً من 5 / 5 / 2005.

- حائز أوسمة: الحرب ـــ التقدير العسكري ـــ مكافحة الإرهاب.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش 6 مرات وتهنئته خمس مرات، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة.

- الوضع العائلي: متأهل وله 3 أولاد".

واضاف البيان: "يُنقل الجثمان بتاريخ 27 / 3 / 2019 الساعة 12.00 من مستشفى سيدة السلام - القبيات إلى منزله الكائن في بلدة القليعات - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 14.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة. وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 29 و 30 / 3 / 2019 في منزل الفقيد الكائن في بلدة القليعات".