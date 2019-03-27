تواطآ على ابتزازها مادياً وجنسياً... وهذا ما حصل!

A + A -

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "بتاريخ 10/3/2019 ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من إحدى المواطنات لدى النيابة العامة الاستئنافية في بعلبك ضد مجهول بجرم ابتزاز مادي وجنسي وتهديد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بتاريخ 22/3/2019، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات التي قام بها المكتب المذكور، تم توقيف المشتبه به في بلدة مجدل عنجر البقاعية، ويدعى: م. أ. (مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه قام بابتزاز المدّعية بمبلغ /3000/ دولار أميركي، وذلك بالإشتراك مع ابنة خالته وبمساعدتها، وتدعى: ن. ح. (مواليد عام ۲۰۰۲، سورية) التي تمّ توقيفها في بلدة اللبوة، واعترفت بما نُسب إليها، وبأنها ابتزّت المدّعية بواسطة صور للأخيرة، كانت قد حصلت عليها من شخص سوري يدعى: م. ع. مجهول باقي الهوية وموجود في سوريا.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحذر من خطورة تكاثر هذه الظاهرة، وتطلب من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية، ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وكذلك عدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، من خلال الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 293293/01، أو من خلال التواصل مع شعبة العلاقات العامة، عبر المواقع الإلكترونية المدرجة أدناه، لإجراء المقتضى القانوني".