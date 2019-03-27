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يستخدم موقعا الكترونيا معروفا.. ويوهم المواطنين بتأمين فرص عمل!

27
MARCH
2019
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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
"في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لكشف المحتالين المحترفين، الذين ينفذون عمليات سرقة بطريقة احتيالية، وبعد أن حصلت عدّة عمليات احتيالية ضمن محافظة جبل لبنان من قبل شخص مجهول الهوية، يستخدم موقعا الكترونيا تجاريا معروفا، ويوهم المواطنين بتأمين فرص عمل أو عرض أغراض للبيع.
على إثر ذلك كثفت شعبة المعلومات استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية الفاعل ويدعى:
_ س. س. (مواليد عام 1975 ، سوري)
 
بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت قوة من الشعبة من توقيفه في محلة برج حمود.
بتفتيشه، ضبط بحوزته جهاز خلوي مسروق من إحدى ضحاياه، وشريحتي هاتف يستخدمهما في عملياته الاحتيالية، اضافة الى ضبط اوراق ثبوتية عائدة لضحية أخرى.
بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /45/ عملية سرقة بطريقة احتيالية، مستخدما لهذه الغاية الموقع التجاري الإلكتروني المعروف، وانه كان يقوم بعرض اعلانات توظيف او بيع اغراض بأسعار زهيدة، ويحدد موعدا لضحاياه في مناطق الطيونة وبدارو وكورنيش المزرعة وبرج حمود. وعند لقائه الضحية يأخذ منها الهاتف الخلوي بحجة عدم السماح به خلال اجراء المقابلة مع المدير، أو يأخذ مسبقاً ثمن الغرض المعروض للبيع، ويطلب من الضحية التوجه لمقابلة المدير أو استلام الغرض في احدى الأبنية، ثم يتوارى عن الأنظار.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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