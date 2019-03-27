استعدوا - منخفضٌ عاصف نحو لبنان!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يتخلله تساقط للأمطار المحلية قبل ظهر اليوم الأربعاء لتتعمّق نحو الداخل بعد الظهر، مع عواصف رعدية على الساحلَي السوري واللبناني.

تتراجع الأمطار يوم الخميس وتتهيأ الأجواء لوصول منخفض عاصف يتمركز، حالياً، بين اليونان وإيطاليا، سيبدأ تأثيره على المنطقة اعتباراً من ظهر الجمعة، ويمتدّ الى يوم الثلاثاء المقبل.

طقس الخميس غائم مع امطار متفرقة وعابرة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بسبب تمركز كتل دافئة ومعتدلة فوق سيناء والأردن.

الحرارة على الساحل: 19/13

في البقاع: 14/6

الجبال 1200 متر: 10/4

الضغط الجوّي: 1018hpa

الرطوبة: 70%

الرياح: جنوبية غربية تنقلب يوم الجمعة الى جنوبية شرقية بسبب اقتراب المنخفض نحو جنوب تركيا، وسوف يؤدي ارتفاع الضغط الجوّي فوق شمال شبه الجزيرة العربية الى تدفق الرياح الشرقية والجنوبية شرقية نحو قبرص وجنوب تركيا حيث قيم الضغط ستكون منخفضة، فتنشط الرياح فوق لبنان وسوريا والأردن وفلسطين وتصل الى 80 كلم في الساعة.