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قصف جبهات واشكال.. هذا ما حصل بين هشام حداد ومريم البسّام!

27
MARCH
2019
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ظهر المخرج نضال بكاسيني في برنامج "منا وجر" أمس الثلاثاء للحديث عما قال انه سرقة فكرة برنامج "ست وستات" الذي تقدمه الاعلامية كارلا حداد والذي بدأت قناة LBCI بثّه مساء الاحد الماضي.


وردّ مقدّم البرامج والكوميدي هشام حداد على بكاسيني عبر "تويتر"، فنشر تدوينة هاجم فيها من اسماه "فاشل طلع عالهوا يحكي عن سرقة" وفند ما ذكره بكاسيني وتوعد بأن يفتح الموضوع بالحلقة المقبلة من برنامجه يوم الخميس، وقال: "انا هشام حداد ويلي عندو ركب يهدي للاخر".


وأعادت كارلا حداد نشر تغريدة هشام حداد، وعلّقت قائلة: "هيك منوحي.... هيك منستفزّ".

 

لكن، كلام هشام حداد لم يرُق لمديرة الأخبار في قناة "الجديد" مريام بسام التي ردت على تغريدة حداد قائلة: "شو الخميس تلة ال تلات تمانات؟ منصة؟ قناص ب جبهة حرب؟ الخميس برنامج ناجح جداً ما يتحول لمنصات كرمال حضرتك صرت منتج برنامج آخر، بدك تربح ما تستقوي ع غيرك وتهدد بصواريخ هوائية، قد ما كنت ناجح قد ما بنحترمك اكتر اذا اعترفت بحقوق الغير. انو شو بتهددنا صرت بالخميس؟ هلا بالخميس".

 

فعلّق حداد: "مين قرب صوبك؟ انا الخميس بعطي موعد للناس اللي بضحكن… دفاعي قلتو بأول جزء من التويت وعفكرة انا مش منتج ولا برنامج… بموضوع الاستقواء، فأنا حر شو بقول ببرنامجي متل ما انت حرة بمقدماتك وخليكي برا الموضوع لانو كل بلاغتك ما بتشيلك من جورة الوحل اللي منوقع فيا كلنا".

 

لترد البسام مجددا: "ما حدا بيرسملي حدود، ولا بيأمرني سيد هشام، هون مساحة لنعبّر. حضرتك مفرعن زيادة عن اللزوم. ع شو عم بتهدد الناس وبمين؟ ببرنامج؟ بمحطة؟ مش ملاقي حدن يقلك خلصنا بقى. رح تبج يا زلمة من كتر التهديد".

 

ولم يتأخررد حداد قائلاً: "وين رسمتلك حدود؟ عم قلك انت حرة شو بتكتبي وانا حر شو بقول ببرنامجي... مين قلك انك وصية علينا شو فينا نقول و شو ما فينا نقول... لما كون مراسل عندك حكي معي بلغة الوصي، غير هيك كلامك مردود... شو رايك اعطيكي الباسوورد تبع التويتر تستلميه".

 

لتجيب البسام: "بيكون اريح للبشرية. خلي حدا شي نهار يقلك ما تكبر كتير ع العالم يلي طلعت منن. ع راية المرحرم ملحم: حبك كبر كتير. هات هالباسورد وخلصنا.

وبالنسبة للزملاء المراسلين هني بيعرفوا اني ولا مرة كنت معن الا زميلة. ما بأمر حدا.. انا بأمرن ابعتلي الباسورد عالخاص"، ليعلق حداد: "عم بشتغل هلق… رح شغلك موسيقى حزينة تغفي عليا… غود نايت صديقتي".

 

وختمت البسام قائلة: "ارحم حالك من الشغل. ركزلي عالخميس. مش اخدين معنا شي. هوي الشغل يلي هلك المنظمومة عندك.. صرت بدك تاكل الجمهور اكل وتغطي عالمقدح. مش عم بنلحق عليك.. بس المهم تلحق نفسك. نايتي".

 

فقال حداد: خمسة بعيون الحساد... لاي لاي لاي لاي لاي لاي".


وكانت البسام قد نشرت سابقاً فيديو من الحلقة التجريبية التي تم تصويرها مع الإعلامية رابعة الزيات في مقارنة مع "ست الستات". وكتبت: "في شي اسمو تخاطر، وشي توارد افكار، واوقات شغلات بتتزامن بالصدفة، بس كلن اذا صاروا مع بعضن بيعملوا شي اسمو سرقة، او اذا صفينا النية وحبينا هالصبية بنسميها خفة ايد".

 

كما نشرت الاعلامية رابعة الزيات تدوينة قالت فيها: "في كانون التاني 2018، صوّرت حلقة تجريبية لبرنامج إسمه ست الستات ( الفكرة والاخراج لنضال بكاسيني) بيخلق من الشبه أربعين (ملاحظة: الموسيقى والكلام مأخوذين من الاعلان الترويجي للبرنامج الذي يتم الترويج له على شاشة الـ lbc الزميلة لإظهار التطابق في الأفكار والمضمون)".

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