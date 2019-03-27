ما جديد قضية الطفلة صوفي مشلب؟

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إدّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع على طبيبة الاعصاب لدى الاطفال "س.ص." بجرم اعطاء تقرير كاذب في قضية الطفلة صوفي مشلب والتي تصل عقوبتها لسنتين سجن.



وكانت الطبيبة التي عينت في لجنة التحقيقات في نقابة الاطباء ارجعت احتمال ان يكون الضرر الدماغي الى الولادة المبكرة لصوفي الا انه خلال التحقيق معها اعترفت ان سبب الضرر هو العملية وان نقابة الاطباء هي من طلبت منها حصر تقريرها فيما قبل العملية.



ومع الادعاء على الطبيبة، يصبح عدد الاطباء المدعى عليهم الذين ادلوا بتقارير كاذبة ٤ اطباء منهم نقيب الاطباء ريمون صايغ.