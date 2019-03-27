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هل يخوض كرامي الإنتخاب في طرابلس؟

27
MARCH
2019
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 ما زالت اجواء الانتخابات الفرعية في طرابلس باردة نسبيا برغم بعض المواقف والتحركات التي يقوم بها «تيار المستقبل» وبحضور من الامين العام للتيار احمد الحريري، وبعض حلفائه في المدينة لدعم المرشحة ديمة جمالي، واقتصر الترشيح الرسمي حتى الان على جمالي ويحيى مولود، وسامر كبارة، وثمة من يتوقع ترشيح الصحافي عمر السيد، فيما تم رفض طلب ترشيح نزار زكا الموقوف في ايران بسبب نقص في التواقيع وبعض الاجراءات القانونية المطلوبة.


وينتظر ان تقرر جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الموقف من ترشيح طه ناجي خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة، وحتى يوم غد الخميس على ابعد تقدير حسبما قالت مصادرها، وقبيل انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشيح رسميا منتصف ليل 29-30 اذار الحالي، فيما علمت «اللواء» ان رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي سيعلن خلال احتفال تأبين القيادية في التيار أمل فخر الدين في الرابع من نيسان المقبل، الموقف الرسمي من الانتخابات سواء بدعم طه ناجي اذا ترشح أو دعم شخصية اخرى مستقلة، أو ترك الخيار للمناصرين وهو امر مستبعد.


وذكرت المعلومات ان كرامي لا زال يميل الى عدم خوض الانتخابات معتبرا ان مرشح «لائحة الكرامة» طه ناجي «هو الفائز عملياً بعد قرار المجلس الدستوري إبطال انتخاب جمالي، وان هذا التحالف هو الفائز سياسياً وشعبياً، وحتى لا يعطى شرعية لقرار المجلس الدستوري، عبر المشاركة في الانتخابات». لكن كرامي ينتظر ما ستقرره جمعية المشاريع.

اللواء
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