عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 آذار 2019

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الأخبار: غزة تكسر «هيبة» إسرائيل
عون ــ بوتين: تحالف استراتيجي
الجمهورية: أسبوع تأجيل الكهرباء والمساءلة
اللواء: قمّة موسكو: ربط عودة النازحين بإعمار سوريا!
عون عاد ليلاً والحريري يمضي فترة راحة .. وجعجع لخطة كهرباء بديلة لخطة البستاني
البناء: غضب واستغراب في العالم والمنطقة بعد القرار الأميركي بتهويد الجولان... وغزة تفرض معادلتها
بوتين - عون لأولوية عودة النازحين السوريين... وتعاون متعدّد المجالات
نصرالله يُسقط بومبيو بالنقاط التفصيلية... والناشف للاستثمار على خيار المقاومة
النهار: المبادرة الروسية لإعادة النازحين لا تزال تتعثّر
the daiy star: Aoun, Putin agree to boost relations
l'orient le jour: Aoun convient avec Poutine de la nécessité de « créer les conditions propices » au retour des réfugiés syriens