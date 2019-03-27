عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 آذار 2019

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الأخبار: غزة تكسر «هيبة» إسرائيل

عون ــ بوتين: تحالف استراتيجي



الجمهورية: أسبوع تأجيل الكهرباء والمساءلة



اللواء: قمّة موسكو: ربط عودة النازحين بإعمار سوريا!

عون عاد ليلاً والحريري يمضي فترة راحة .. وجعجع لخطة كهرباء بديلة لخطة البستاني



البناء: غضب واستغراب في العالم والمنطقة بعد القرار الأميركي بتهويد الجولان... وغزة تفرض معادلتها

بوتين - عون لأولوية عودة النازحين السوريين... وتعاون متعدّد المجالات

نصرالله يُسقط بومبيو بالنقاط التفصيلية... والناشف للاستثمار على خيار المقاومة

النهار: المبادرة الروسية لإعادة النازحين لا تزال تتعثّر

the daiy star: Aoun, Putin agree to boost relations

l'orient le jour: Aoun convient avec Poutine de la nécessité de « créer les conditions propices » au retour des réfugiés syriens