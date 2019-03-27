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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 آذار 2019

27
MARCH
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لاحظت مصادر دبلوماسية غربية فرقاً كبيراً في نوع وحجم ردود الأفعال على الإعلانين الأميركيين المتشابهين من ضمّ القدس وضمّ الجولان إلى السيادة الإسرائيلية، وقالت المصادر إنّ موقف رفع العتب تجاه ضمّ القدس كان هو المهيمن بينما الرفض كان واضحاً وقوياً لضمّ الجولان. وأعادت السبب إلى الخشية السياسية من قبل خصوم إيران من أن يؤدّي الإعتراف الأميركي بضمّ الجولان بإنهاء فرص التسويات السياسية للصراع مع «إسرائيل» لحساب المواجهة العسكرية والمقاومة ما سيعني اكتساب الدور الإيراني شرعية ومشروعية مقابل تراجع مكانة دعاة التفاوض والحلّ السياسي مع «إسرائيل»…

 

 

 



اللواء: أسرار

همس
ربطت مصادر لبنانية بين محادثات أجراها مسؤول كبير في دولة كبرى وبيان صادر عن دولة مجاورة حول مسألة حيوية تهم لبنان.


غمز
استبعد مصدر رقابي أن يعاد النظر بعمليات التوظيف العشوائي، على الرغم من التدقيق النيابي وغيره!


لغز
يملك زعيم يميني معطيات تؤشر جدياً، على دخول البلاد مرحلة صعبة جداً.

 

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة

زيارات وجولات

زعيم وسطي في صدد زيارة دولة عربية فاعلة قد تتبعها جولات أخرى لمواكبة الوضعين اللبناني والاقليمي....

 

تخلت عن المصالح ..

عتب سياسيون على وزيرة الداخلية لأنها تخلت عن صلاحيات أسلافها في منح تراخيص موقتة ومهل إدارية للمقالع والكسارات لأن تلك المعاملات تشكل منجم ذهب وباباً واسعاً للخدمات....

 

 

 

الجمهورية: أسرار

مطالب

سألت أوساط سياسية عن بعض المطالب الذي كان أحد التيارات يُطالب بها فريقاً ساسياً خلال عشرين سنة مضت وهل انتفت اليوم بعد زيارة كانت مناسبة للإعتذار؟

إستحقاق

قال قريبون من مرجع رسمي إنه أرجأ إستحقاقاً طبياً أكثر من مرّة قبل أن يُقدِم عليه في عطلة نهاية الأسبوع بعد زيارة وزير الخارجية الأميركية.

إنطباعات

باح ضيف أجنبي رفيع في نهاية زيارته الأخيرة الى بيروت لأصدقائه بالعديد من الإنطباعات السلبية والتي أثبتت خروج بعض المسؤولين اللبنانيين عما تقول به أبسط الأصول الدبلوماسية.

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