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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



يكفي أن يقال إن فلاديمير بوتين وميشال عون اجتمعا، حتى يتحول الخبر إلى حدث. فكيف إذا كان الأول القيصر الذي أعاد المجد إلى روسيا، والثاني رمزا لبنانيا ومشرقيا، طبعت مسيرته النضالية تاريخ لبنان الحديث، في السنوات الثلاثين الأخيرة على الأقل.



هذا في الشكل. أما في المضمون، فالقمة الروسية اللبنانية على أرض موسكو تكريس لشراكة تقليدية قديمة على مستوى الشرق الأوسط، كما قال بوتين، وروسيا هي الدولة التي دافعت عن الأقليات المسيحية والتي استحقت شكر رئيس لبنان، النموذج الفريد، ورسالة العيش التشاركي المتناصف، في مقابل نماذج الآحادية الإسرائيلية وتكفير الإرهاب.



وإذا كانت الترجمة العملية لقمة موسكو تنتظر الآتي من الأيام، ولاسيما على مستوييْ الاقتصاد والنزوح، فحرص حزب الله على استقرار لبنان وازدهاره، ومعه إيران، تأكيد لا ينتظر، عبر عنه اليوم بوضوح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي رد بالتفصيل على تصريحات مايك بومبيو من بيروت، مكملا بكلامه الموقف الرسمي اللبناني المشكور، ولاسيما الصادر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ووزير الخارجية الذي خصه نصرالله بشكر خاص.



أما ترجمة النوايا الحسنة المعلنة داخليا، ولاسيما على مستوى انتاجية الحكومة، وخصوصا إطلاق العلاج الجذري للعجز المالي، فيتطلب أولا أن تكون النوايا حسنة، ولاسيما في مجال الكهرباء، حيث يرسل البعض إشارات مقلقة، يخشى اللبنانيون أن تعيد عقارب الساعة سنتين على الأقل إلى الوراء.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



نار تحت الرماد في غزة وجيش الإحتلال الإسرائيلي يستمر في القصف المتقطع فيما يقول متابعون أن الحرب الواسعة لن تقع قبل انتهاء الإنتخابات الإسرائيلية في التاسع من نيسان.

وفي الغضون تتوالى ردات الفعل المستنكرة لقرار الرئيس الأميركي الموافقة على ضم الجولان المحتل للكيان الإسرائيلي.



الرئيس عون من موسكو وصف القرار باليوم الأسود للعالم.

وفي لبنان ندد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمحاولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإيقاع بين اللبنانيين.

وشكر السيد نصرالله رئيسي الجمهورية والبرلمان على مواقفهما التي أبلغاها الى ترامب لكن شكره للرئيس الحريري جاء بلا تسمية، وفي سياق تقدير المواقف القيادية الرافضة للحرب بين اللبنانيين.



في روسيا كان عرض للتطورات في الشرق الأوسط والأوضاع اللبنانية ولقد أجرى الرئيس عون محادثات مع الرئيس بوتين وأكد أهمية التعاون بين البلدين في كل الميادين.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



بين غزة والجولان وبيروت وموسكو انشدت الاهتمامات استنادا إلى وقائع سياسية وعسكرية ودبلوماسية فيها الكثير من عناصر التداخل والترابط.

في غزة توقف عدوان الساعات الخمس بدفع من اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطرت إسرائيل للاذعان له سريعا تحت وطأة توازن الرعب الذي أرسته المقاومة الفلسطينية بصواريخها التي لامست تخوم تل أبيب.

أما تهديد بنيامين نتنياهو بهجوم بري في قطاع غزة، فلم يتعد كونه مزحة سمجة بلسان صهيوني مأزوم ومحشور على أبواب انتخابات عامة، في كيان أقفلت مدارسه اليوم في العديد من المستوطنات بينما انتظم تلاميذ غزة في صفوفهم كالمعتاد.



وحده الباب العالي دونالد ترامب حاول إلقاء حبل نجاة لنتنياهو عندما أصدر فرمانا جير بموجبه بشحطة قلم الجولان للمحتل كمنحة انتخابية ضاربا بعرض الحائط كل الشرائع والقوانين الدولية.

لكن فات المانح والممنوح له أن هذا القرار لن يغير حقيقة أن الجولان عربي سوري محتل لا تسقطه خطوة بلطجية.

ومع ذلك ثمة سؤال ينبثق من رحم هذه البلطجة: من هي الضحية الثالثة بعد الجولان وقبله القدس؟ وهل تنجو مزارع شبعا اللبنانية من سلة الهدايا الترامبية لنتنياهو؟.



في الداخل اللبناني استحقاقات ومحطات عدة من بينها جلسة الأسئلة والأجوبة التي أرجأها رئيس مجلس النواب نبيه بري من غد الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بسبب تأخر عودة الرئيس سعد الحريري من باريس إثر عملية القسطرة القلبية التي خضع لها أمس علما بأن هذه العملية طيرت جلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع على ما أفادت معلومات للـ NBN.



وربطا بالملفات الداخلية والإقليمية جاءت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

إلى الداخل دعوة بوجوب عدم السماح لشياطين كبيرة وصغيرة أن تحدث فتنة وتشديد على الالتزام بالسلم الأهلي والعيش المشترك والدعم لمؤسسات الدولة والجيش.

وإذ وجه السيد نصرالله الشكر لرئيسي الجمهورية ومجلس النواب ميشال عون ونبيه بري على موقفهما خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كشف أن الهدف الحقيقي للزيارة هو تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض لافتا إلى أن عين واشنطن هي على الحرب الأهلية في لبنان لأن همها الوحيد هو إسرائيل.

الأمين العام لحزب الله رأى أن الخيار الوحيد أمام اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين هو المقاومة داعيا إلى سحب مبادرة السلام العربية عن طاولة البحث في قمة تونس ردا على القرار الأميركي بسلب الجولان السوري لمصلحة الكيان الصهيوني.



في موسكو قمة روسية - لبنانية جرى خلالها الاتفاق على تفعيل العمل بين بيروت ودمشق وموسكو لتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



هدأت نسبيا في غزة لكن الكمنطقة تغلي، فإعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعترافه بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان، اعاد الاقليم بأسره الى دائرة التفجير ، وموضوع الجولان لم يغب عن جدول الاعمال الرئيس الروسي للرئيس ميشال عون والذي وصف من موسكو قرار الرئيس الاميركي بأنه يوم اسود يشهده العالم، لكن العنوان الابرز لاجتماع عون ، بوتين يبقى موضوع النازحين، واللافت انه وبالتزامن مع اجتماع الرئيسين اللبناني والروسي، اصدرت دمشق تعميما دعت فيه قادة الوحدات ورؤساء المراكز الحدودية الى حسن استقبال المواطنين السوريين الذين غادروا سوريا عبر منافذ غير رسمية بعدما كانت سابقا تحيل العائدين الى الجهات الامنية، فهل لبتزامن بين الزيارة والتعميم مجرد مصادفة، ام انه مقصود؟



معلومات ال ام تي في" تشير الى انه التعميم الذي صدر اليوم عن وزارة الداخلية السورية يأتي في اطار اتفاق الرئيسين اللبناني والروسي على تفعيل العمل التلاقي اللبناني - السوري - الروسي لتسريع عودة النازحين السوريين بعدما اعطت المبادرة الروسية المظلة السياسية لذلك.



في اليوميات اللبنانية التأجيل سيد الموقف، السبب الاساسي للتأجيل وجود الرئيس الحريري في باريس بعد عملية التمييل التي خضع لها، عكذا لم تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اليوم كما لن ينعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل، كذلك اجلت جلسة الاسئلة والاجوبة في مجلس النواب من غدا الاربعاء الى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل. كل هذا يشير الى ان نوعا من الهدنة سيسيطر علىالواقع السياسي في الايام المقبلة.



تزامنا اطل السيد حسن نصرالله ليتحدث عن زيارة وزير خارجية اميركا الى لبنان ليفند البيان الذي ادلى به بومبيو امام وزارة الخاررجية اللبنانية.



الاطلالة جاءت هادئة وخالية من الانفعال والحدة، وبدت اشبه برد دفاعي على ما ادلى به المسؤول الاميركي قبل ايام، فما سبب هذا الهدوء؟ علما ان كل المعلومات المسربة كانت تشير الى ان نصرالله سيصعد بشكل غير مسبوف ضد الولايات المتحدة الاميركية.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"



الحراك السياسي الرسمي ينتظر عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى بيروت بعد خضوعه لقسطرة في القلب في باريس.



مصادر وزارية توقعت إرجاء جلسة مجلس الوزراء الخميس خصوصا وان اللجنة الوزارية الفرعية لدراسة خطة الكهرباء لم تعقد اجتماعها الذي كان مقررا اليوم في السراي ، في حين أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الاسئلة والاجوبة التي كانت مقررة يوم غد الاربعاء الى الجمعة المقبل .



اما تداعيات ازمة النزوح السوري ، فكانت على طاولة البحث بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. الرئيس عون وصف من العاصمة الروسية، قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب ، اعطاء الحق لاسرائيل بضم الجولان السوري، بأنه يوم اسود يشهده العالم، فيما توالت ردود الفعل الرافضة لقرار ترامب عربيا ودوليا.



داخليا، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وفي مؤتمر صحافي، رد على التصريح الذي اطلقه وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو من بيروت، معتبرا ان اميركا، تخوض معركة في المنطقة لمصلحة إسرائيل، داعيا الى مواجهة هذا الامر بمزيد من الوحدة الوطنية.



اما كتلة المستقبل النيابية فرأت ان زيارة وزير الخارجية الاميركية الى بيروت حملت رسالة مزدوجة حول الضغط الاميركي المتصاعد على ايران وحول نية الولايات المتحدة مواصلة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وفي طليعتها الجيش وقوى الأمن الداخلي.



ورأت الكتلة ان السبيل الوحيد لحماية لبنان من تداعيات الصراع الإقليمي هو تقديم المصلحة الوطنية على كل ما عداها، وإلتزام الجميع النأي بالنفس و التطبيق الكامل للقرار 1701.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



الحدث الذي يعني لبنان اليوم، توزع بين موسكو ودمشق وبيروت.



من موسكو إن قمة الرئيسين بوتين وعون أثمرت تفعيلا لعمل الثلاثي اللبناني السوري الروسي لجهة تسريع عودة النازحين السوريين إلى سوريا .



ولاقى هذه الخطوة قرار سوري صادر عن وزير الداخلية يطلب من الأجهزة المعنية على الحدود "حسن استقبال الراغبين بالعودة".



أما في بيروت فخطاب تفنيدي لكلام بومبيو من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والبارز فيه أيضا الرسالة السياسية في آخر الخطاب وتتعلق بالعقوبات، وقال فيها : " فليكمل موضوع العقوبات وطالما ان الظلم علينا خاصة سنواجه هذا الظلم وندير اوضاعنا بما يبقينا اقوياء وصامدين وعندما يصبح الظلم يطال شعبنا كله حينها يجب ان نفكر بموقف آخر".



في مقابل حملة حزب الله على موقف بومبيو، جاء موقف كتلة المستقبل على طرفي نقيض، فأعلنت في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي أن "زيارة وزير الخارجية الاميركي حملت رسالة مزدوجة حول الضغط الاميركي المتصاعد على ايران وحول نية الولايات المتحدة مواصلة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وفي طليعتها الجيش وقوى الأمن الداخلي".



هذا التمايز ليس جديدا ولا هو مفاجئ بل يأتي في سياق المواقف المعروفة لكل من حزب الله والمستقبل، من دون أن يكون لهذا التباين أي تأثير على الواقع الحكومي.



وفيما رئيس الحكومة سعد الحريري يواصل نقاهته بعد عملية التمييل التي خضع لها في باريس، فإن الجلسة النيابية العامة المخصصة للأسئلة والأجوبة التي كانت مقررة غدا أرجئت إلى الجمعة، فيما لم يعرف مصير جلسة مجلس الوزراء، وإنْ كان مرجحا ان لا تعقد هذا الأسبوع، خصوصا انه لم يتم إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء ولم يوزع بالتالي على الوزراء. كما أن تقرير الكهرباء الذي كان يفترض أن ينجز هذا الأسبوع، بحسب المهلة التي أعطاها رئيس الجمهورية للجنة الوزارية، فإنه سيرجأ أيضا إلى الاسبوع المقبل لأنه لم يعقد سوى اجتماع واحد للجنة الوزارية.



ماليا، معادلة وقف الصرف من جهة، وغياب الموازنة من جهة ثانية يطرح ما يمكن اعتباره تطورا غير مسبوق يستدعي معالجة سريعة، وهذا ما طرحه رئيس لجنة المال والموازنة بعد اجتماع التكتل اليوم ، من باب السؤال عن المخرج المطروح.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



علق السيد حسن نصرالله وزير خارجية الشيطان الأكبر على هضبة ردود واستعرض في ساعة زمن زيارة اليومين التحريضية للبنان واستخدم الأمين العام لحزب الله عبارات تنسجم وعقل الوزير الأميركي وأبسطها: أنه جاهل وكذاب يرتكب حماقة ووقاحة و"هبل" وخفة، وهو معبأ باتهامات فارغة.



وتحت هذه التوصيفات جاءت مرافعة نصرالله التي حتمت أولويتها مستجدات أميركية تتعلق بضم الجولان وهذا يشكل أكبر استهانة واستهتار بملايين، يشكلها العالمان العربي والإسلامي وبعض هذه الدول إما حليفة وإما صديقة لأميركا، وليست من الخصوم وليعرف الجميع ما هي قيمة هذه الدول الحقيقية عند الإدارة الأميركية التي تستهتر أيضا بكل ما اسمه قانون دولي وقرارات ومؤسسات تجمع على أن الجولان أرض عربية محتلة ونقطة القوة التي تشرع حق مقاومة الشعوب، لاسترجاع أرضها مررها الامين العام لحزب الله ضمن نقاط ضعف الشرعية الدولية، إذ إن ما يسمى المجتمع الدولي ومؤسساته ليست قادرة على حماية أي حق من حقوق الشعوب.



هؤلاء عاجزون لا يستطيعون أن يقدموا سوى الإدانة أمام الطغيان والعلو والعتو الأميركي وتحت مندرجات أن "الرزق السايب بيعلم الناس الحرام" فإن مصادرة ترامب للقدس وسكوت العالم عن هذه السرقة قد فتحا الباب أمام كل تجاوز أميركي، الذي جرأ ترامب على الجولان اليوم هو ضياع القدس بالأمس وعلينا أن نتوقع بعد مدة اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وإذا كان حزب الله قد تكرر على لسان مارك بومبيو ثماني عشرة مرة تبعا لتعداد نصرالل، فإن زيارة وزير الخارجية الأميركية لبيروت وما تضمنه من فتنة حية حصدت الحاصل السياسي في حق الرد فسجل عليه نصرالله قراءته لبيان مكتوب يشبه البلاغ للبنانيين وهروبه من المنطق والعقل، وأسئلة الصحافة وأنه وزير أقوى دولة مصاب بعقدة حزب الله.



ولم يجد نصرالله في كلام بومبيو جملة واحدة صحيحة وصادقة ومطابقة للواقع تكلم عن استقرار وازدهار ولم يأت مرة على ذكر إسرائيل هذا الكيان العدواني المجاور الذي يجتاح ويستبيح ويخرق السيادة يوميا، وسخر نصرالله من أكاذيب بومبيو الكبيرة والصغيرة وقال إن أحلام الشعب اللبناني هي في استعادة بقية أرضه المحتلة وبالا يعتدى عليه وحزب الله هو جزء من قوى تعلق عليها الامال لتحقيق هذه الاحلام وقال إن إسرائيل عندما تفكر في الاعتداء علينا اليوم فإنها تحسب ألف حساب هذا ببركة من؟



ببركة قوة المقاومة وصواريخ المقاومة التي تمنعون على الجيش اللبناني امتلاك مثلها وعن ممارسة الحزب الترهيب على الناخبين قال نصرالله للأميركي: إن من يقدم له هذه المعطيات إما هم من الخونة وإما أن أجهزتهم تجمع معلومات خاطئة وعن شجاعة اللبنانيين التي استنهضها بومبيو رأى نصرالله أن هذا الكلام يكشف الهدف التحريضي من الزيارة فالمطلوب هو أن نخوض في دماء بعضنا البعض حتى يرضى عنا السيد الاميركي وهذا يذكرنا بوزير سعودي لم يذكر نصرالله مدى "سبهنته" عندما حرض اللبنانيين على حرب أهلية لدى احتجاز الرئيس الحريري ودفعهم الى صراعات وفتنة داخلية، وخلص نصرالله إلى تعرية الأميركيين من تهمة مساعدتهم في عودة النازحين قائلا: "شوفوا الكذب" وهم الذين منعوا عودة النازحين من منطقة التنف ومخيم الركبان وقال نصرالله: لولا وجود حزب الله في لبنان "أنت لا بتجي على لبنان ولا بتعرف لبنان" وقدم الامين العام لحزب الله لائحة الشكر إلى قوى سياسية قالت ما يلزم لوزير الشيطان الأكبر وفي طليعة هذه القوى الرئيسان ميشال عون ونبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، وهذا متوقع منهم لكن الشكر كان أكثر بلاغة في عدم التسمية عندما توجه بالتحية الى مواقف عبرت عنها قوى وشخصيات وإعلاميون وكاد نصرالله يقترب أكثر من التشخيص عندما شكر القوى التي لا نتوقع أن تدافع عنا وتمدحنا ولكنها عندما لا تتجاوب مع دعوات التحريض وتتحدث بشكل عقلاني وتقدم المصلحة الوطنية على التحريض الاميركي فنحن أيضا نوجه لها الشكر وترك هذا الكلام مفتوحا على كل من أبدى حسن سير وسلوك وطني ولم ينجرف مع التيار الأميركي، وربما يتمدد الشكر الى كل من أدلى بمواقف وطنية عروبية دافعت عن الحق والأرض، ولعل اول من وقع على السجل الذهبي في المواقف المتعلقة بهضبة الجولان كان النائبة ستريدا جعجع وعلى الهضبة المسروقة بقرار أميركي.



أعلن الرئيس ميشال عون من موسكو أن هذا يوم أسود للعالم وبإيماءة رأس تدل على مطابقة الرأي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يصادق على قرار عون قبل أن يبحث الطرفان أزمة النزوح وتفعيل التعاون الثلاثي اللبناني الروسي السوري لعودة النازحين.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



كبشارة مريم المقدسة، وصدقها الذي اذل تجار الهيكل وكشف كذبهم والبهتان، كان كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ردا على الرسالة المقروءة لوزير الخارجية الاميركية ضد لبنان..

وبين كل تطورات المنطقة التي تعطي دليلا اضافيا على كلام السيد ومزيدا من البرهان، اطل سماحته من صواريخ غزة الى الجولان، ومن معاناة اليمنيين وصمودهم الذي اتم عامه الرابع امام العدوان الى ثبات اللبنانيين بوجه كل المحرضين..

القائد الذي استعرض الكذب الاميركي الذي يفوق رسالة بومبيو المكتوبة، حمل الرسائل للداخل والخارج، قبل ان يرسو بالخطاب على شاطئ طمأنة اللبنانيين الى قدرة مقاومتهم وحكمة رؤسائهم، اللتين اسقطتا زيارة الاميركي الفتنوية التي جاءها خدمة لربيبته الصهيونية..



مشكلتنا معهم اننا اسقطنا مشروعهم في سوريا قال السيد في اطار تفنيد الكذب الاميركي، وندعم وايران الشعب الفلسطيني الذي تريد واشنطن تصفية قضيته، فكنا وما زلنا عقبة امام صفقة القرن..

قاتلنا بالاسلحة الايرانية داعشكم وهزمنا حليفكم المحتل لبلادنا اسرائيل، رد الامين العام لحزب الله على الوزير الاميركي، ولا تهدد بحرب اسرائيلية او تمنن انك طلبت من الاسرائيلي عدم شنها، فمن يمنع اي عدوان صهيوني هو قدرة اللبناني بثلاثيته: جيش وشعب ومقاومة بصواريخها التي تمنعونها عن الجيش اللبناني ..



حريصون على الاستقرار، بل اشد حرصا على السلم الاهلي والازدهار، ونشكر مواقف الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وكلام وزير الخارجية جبران باسيل الذي ترجم الموقف الرسمي بوجه الوزير الاميركي، والشكر موصول لكل من لم يتجاوب مع تحريض بومبيو قال السيد داعيا الجميع للاستفادة من تجارب الماضي، فقلب اميركا لا يخفق لاحد من اللبنانيين على الاطلاق، بل يخفق لاسرائيل فقط، القاعدة العسكرية الامريكية المتقدمة في منطقتنا..

طالما ان الظلم علينا سنبقى اقوياء وصامدين، لكن عندما يطال الظلم شعبنا وبلدنا فسنفكر بموقف آخر ختم الامين العام لحزب الله الرد على الاميركي..



اما الرد العربي على خطوة دونالد ترامب ضم الجولان السوري المحتل الى الكيان العبري فبأضعف الايمان سحب المبادرة العربية للسلام، اما لاستعادته وكامل الحقوق العربية فلا خيار سوى المقاومة..

مقاومة تذل الاسرائيلي وتفرض عليه المعادلات في غزة مؤكدة انه اوهن من بيت العنكبوت، ومقاومة من سنخها بوجه العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن جعلت اهل الحكمة والايمان في ثبات لاربع سنوات، اما ما فاضت به ساحات اليمن السعيد اليوم من رجال رجال، فتؤكد ان النصر المحتوم لم يعد بعيد المنال..





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