أعلمتم الآن؟ (شربل فرنسيس)

في الوقت الذي نرى فيه بعض الساسة اللبنانيين يطلّون من أبراجهم العاجيّة، بعد أن أتمّوا استراحتهم اليوميّة ليشغلوا الرأي العام بزواريب السياسة الضيّقة، نراه حاملاً راحة شيخوخته ليلفّ العالم من أجل مصلحة لبنان وشباب لبنان، محاولاً أن ينقذ ما تبقى ويُعيد لبنان الى خارطة العالم.

يُجالس القادة العظماء، فيزدادون عظمة، ويتمنّون في قرارة نفسهم لو كان هو بالذات رئيسًا عليهم.

فبالله عليكم... ألن تكفوا عن صبيناتكم الصغيرة!!

متى ستعون أنّ هذا الجبل الشامخ لا يطلب شيئًا لذاته، بل لكم قبل نفسِه؟؟؟

تنظر إليه فتشتمّ عطر الكرامة على جبينه الأشمّ.

ألم يكن باستطاعته أن يكون رئيسًا عاديًّا يرتشف القهوة الصباحية من شرفة القصر، ويتمتّع بقيلولة الغداء في الجناح الرئاسيّ، وفي حال الضجر يركب بوفد الأقرباء والأصدقاء ليُمتّع نفسه بمبتغاه، ولتتسوّق السيّدة الأولى معاطف الفرو، والعطورات الإفرنجيّة؟؟

ألا يُمكنه، ومن يمنعه؟ أن يُخصّص يوم راحة له... ممنوع الازعاج الرئيس لا مزاج لديه اليوم ليستقبل، على غرار ماكن؟!

أيُعقل أن يكون أن البعض لا زال مُقتنعُا بأن شيئًا لم يتغيّر؟

فخامة العماد، مكتوب عليك أن تضع عزم شبابك على كفّ الخطر، ومحتوم عليك، لا لنفسِك، بل لأجلنا نحن شعب لبنان العظيم، ولأجل الوطن، أن تُحرَم هناء الشيخوخة التي تستحقّها بعد هذا الدرب الطويل من العذاب.

فخامة العماد قابل القيصر، فتشامخ الأرز برئيسه، وتباهى صنين بهيبته، واشرأبت أعمدة بعلبك إلى السماء، واهتزّ التاريخ لأعظم قائد عرفته البشريّة.

إنّه فخامة العماد، أعلمتم الآن لِمَ عشقناه؟؟؟