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عطاالله جال في قرى الكورة: للالتزام بالجودة والمعايير المطلوبة

26
MARCH
2019
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وطنية - الكورة - جال النائب جورج عطاالله في عدد من قرى قضاء الكورة، متفقدا مشروع تمديد الصرف الصحي وإعادة تأهيل الطرقات، بحضور النائب علي درويش وممثل الشركة المتعهدة للمقاولات والأعمال الهندسية بيار التولاني، يرافقه وفد من مكتب "WET"، الاستشاري لدى وزارة الطاقة والمياه ضم المهندسين فادي حاطوم، نورلانا قبرصي ونيكول فتوش.

المحطة الاولى كانت في بلدة ضهور الهوا، حيث اطلع عطالله من المختار عماد عبدو العبدو والاهالي على المشاكل التي يواجهها تنفيذ المشروع، مؤكدا ضرورة "التعاون لتحديد الاساليب المطلوبة لإنهاء المشروع من ضمن المخطط التوجيهي للقضاء".

بعد ذلك، توجه الجميع الى قرية عابا والتقوا رئيس البلدية أمين خليل، ثم كان اجتماع في بلدية بطرام ناقش مراحل تنفيذ مشروع الشبكة في القرى التي تصل الى محطة البحصاص في طرابلس.

وأكد عطاالله "متابعة المشروع وتنفيذه بأفضل الأساليب، والالتزام بالجودة والمعايير المطلوبة ليكون شاملا كافة قرى القضاء التي لم تكن ضمن المخطط الرئيسي لمشروع الصرف الصحي"، مشددا على ضرورة "إنجاز هذا المشروع ضمن المواصفات المطلوبة وبالسرعة المرجوة". 

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