بعد كلام جعجع المكهرَب بالامس عن خطة الكهرباء النائب نقولا صحناوي يردُّ

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مجددا افتتح رئيس حزب القوات سمير جعجع الكباش الكهربائي ، فعلى وقع اجتماعات اللجنة الوزراية المكلفة البحث في خطة الكهرباء المحدثة، وقبل ايام قليلة من طرح هذه الخطة مجددا على طاولة مجلس الوزراء لاقرارها باسرع وقت بناء لارادة الرئيس ميشالعون ، فتحت القوات النار عليها واضعة شروطا ثلاث للسير بها: وقف مكامن الهدر ، تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان ...

ازاء كل ما سبق ما مصير ملف الكهرباء وهل يقر قريبا؟

سنوات والتيار الوطني الحر يتحدث عن عرقلة ملفاته حكومياا ن سنوات وللطاقة الحصة الاسد من العرقلة فلم يتمسك اذا بهذه الوزراة ؟ سؤال طرحه بالامس سمير جعجع ونعيد طرحه اليوم على نائب رئيس التيار

هكذا صوب جعجع سهام الفساد والفشل على التيار الوطني الحر بالامس

وهكذا كان رفع عنهم كل مسؤولية قبل عامين ونيف

في وقت يرزح البلد تحت وطأة العجز الناتج بشكل اساسي عن قطاع الكهرباء، لا يزال السؤال عينه يتكرر منذ ايام الحكومة السابقة: لماذا على المواطنين ان يدفعوا دائما ثمن السياسة وتقلباتها؟